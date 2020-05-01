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Ведущий передачи «События прошедшей недели» одержим Адамом Драйвером. В итоге актера это достало

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Одна из постоянных шуток в передаче «События прошедшей недели» — одержимость ведущего Джона Оливера актером Адамом Драйвером. Он регулярно упоминает Драйвера в причудливой форме, используя странные фразы вроде «Удуши меня к черту, противный ты сарай», «Наступи мне на горло, Адам Драйвер, ты оскорбительная громадина» и «Сломай мне пальцы, задумчивая гора». В итоге Драйвер не выдержал и удаленно появился в новом эпизоде, отчитав Оливера за странные шутки.

«Какого **** ты делаешь? — говорит Драйвер, подключившийся через FaceTime. — Странная, странная шутка, в которую вы меня по какой-то причине втянули. Что это вообще? Когда вы только начали, я просто не обращал внимания. Но она все продолжалась, продолжалась, продолжалась и продолжалась».

«Ты хоть понимаешь, что просил меня сделать с тобой за последний год? — продолжает Драйвер — Ты ведь понимаешь, что мы незнакомы, верно? Я тебя даже не знаю, а случайные люди в Интернете фанатеют по нам, утверждая, что твоя одержимость мной — „муд“. Мне надоело, что люди останавливают меня на улице и спрашивают, пробью ли я в тебе дыру, как в стене из „Истории о супружестве“».

Не обращая внимания на попытки Оливера и дальше разыгрывать одержимость, Драйвер призвал ведущего покончить с этой шуткой. Оливеру поначалу это не понравилось, пока Драйвер не приказал: «Расширь свое **** пространство, ты, тупой косплеер мистера Бин. Оглянись, недопеченный ты имбирный пряник».

«Это было отвратительно», — заключил Драйвер и попрощался.

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