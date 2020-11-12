Алисия Викандер снимется в сериале «В случае убийства набирайте „М“». Автор «Винила» разработает проект

Теренс Уинтер («Подпольная империя», «Клан Сопрано») разработает сериал-антологию «В случае убийства набирайте „М“», основанный на одноименной пьесе Фредерика Нотта. Главную роль в проекте исполнит Алисия Викандер («Из машины»), которая также возьмет на себя функции исполнительного продюсера. Майкл Митник, работавший с Уинтером над сериалом «Винил», напишет сценарий.

Пьеса Нотта, которую в 1954 году экранизировал Альфред Хичкок, рассказывает о Тони Вендисе, бывшем плейбое и звезде большого тенниса, прожигающем деньги своей красавицы-жены Марго. Когда Марго увлекается американским писателем детективных романов Марком Холлидэем, Тони понимает, что может лишится всего и решается на преступление.

Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он предусматривает все, кроме необычного поведения Марго и аналитических способностей Марка.

Каждый сезон антологии будет по-новому переосмыслять сюжет пьесу, пересказывая историю с женской точки зрения.

Источник: THR

Фото: Getty Images