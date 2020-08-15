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На режиссера и прокатчика фильма «Цой» подал в суд сын покойного музыканта

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Александр Цой, сын музыканта Виктора Цоя, обратился в Пресненский суд Москвы с иском против Алексея Учителя — режиссера драмы «Цой». Кроме постановщика, в иске упоминаются его кинокомпания и прокатчик картины о смерти лидера группы «Кино». Если суд вынесет решение в пользу истца, фильм могут переделать с учетом требований родственников.

В интервью «Комсомольской правде» Цой отметил, что иск был подан еще в конце октября. Планировалось остановить релиз ленты, но «по ряду причин фильм успел выйти раньше, чем дело дошло до сколько-нибудь активной стадии». По его словам, они хотели получить копии картины и подробно разложить все его проблемы.

«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам, — заявил Цой. — Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы — просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими».

Главная претензия родственников Цоя — создатели картины не получили согласия на использование имени и изображения покойного музыканта. В начале сентября они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода «Цоя». Весь фильм они считают «малопочтенным, не соответствующим фактическим обстоятельствам пошлым зрелищем».

В ответ Алексей Учитель заявил, что лента снималась с большим уважением к покойному музыканту.

Источник: «Комсомольская правда»

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