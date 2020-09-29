Новая экранизация Стивена Кинга в работе. Линн Рэмси займет режиссерское кресло картины

Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было», «Что-то не так с Кевином») поставит для Village Roadshow Pictures экранизацию романа Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Рэмси написала сценарий адаптации психологического триллера.

В центре сюжета — 12-летняя Триша МакФарланд, которая сбивается с пути во время похода по Аппалачской тропе с мамой и братом. Заблудившись и с каждым днем все сильнее удаляясь от цивилизации и родных, Триша находит успокоение благодаря своему портативному радио. Фанатка Тома Гордона, питчера из «Бостон Ред Сокс», она слушает бейсбольные матчи и фантазирует, что ее герой спасет ее. Однако природа — не единственный ее противник и что-то опасное выслеживает девочку в темному лесу.

Производство картины запланировано на 2021 год.

Источник: Deadline