Американские казахи призвали премии дисквалифицировать сиквел «Бората»

Ассоциация казахов-американцев обратилась к американской киноакадемии, гильдии режиссеров, Британской академии кино и «Золотому глобусу» с просьбой исключить «Бората 2» из списка возможных номинантов. Они считают, что комедия Саши Барона Коэна продвигает «вайтвошинг, этнические стереотипы, расизм, культурную апроприацию и ксенофобию».

«Казахское сообщество во всем мире недостаточно представлено и уязвимо по своей природе, — говорится в письме. — Наша страна все еще восстанавливается после гнетущего колониального прошлого, поэтому у нас нет значительного представительства в СМИ. Саша Барон Коэн понимает это и эксплуатирует Казахстан, похищая нашу этническую идентичность, обеляя нас, изображая нас восточноевропейцами, и подстрекая к преследованию казахстанцев во всем мире. Наши люди сообщают о бесчисленных случаях сексуальных и физических домогательств, а также издевательств из-за франшизы „Борат“».

В письме подчеркивается, что Коэн мог создать вымышленную страну, как сделал в фильме «Диктатор», вместо того, чтобы изображать Казахстан. Казахстанско-американская ассоциация добавляет, что продолжение высмеивает казахскую культуру и традиции, используя их для развлечения западного зрителя и изображая их как «женоненавистников, кровосмесителей, антисемитов и варваров».

Отмечается также, что после выхода фильма «Борат» в 2006 году казахи регулярно подвергаются психологическим последствиям дискриминации по этническому признаку, над казахстанскими детьми издеваются в школах, а казахстанские женщины становятся жертвами сексуальных домогательств. В заявлении также утверждается, что относительно небольшое население Казахстана использовалось Коэном, который знал, что у казахов «нет политической или экономической власти», чтобы осудить и бойкотировать фильм.

Ассоциация казахов-американцев — некоммерческая организация из Вирджинии, которая занимается «сохранением и продвижением» казахского наследия и культуры в США. Письмо также подписали Голливудская киноакадемия и Совет по американо-исламским отношениям.

Еще до выхода «Бората 2» в Twitter появились требования запретить картину и обвинения в неуважении к культуре Казахстана. При этом в стране комедийного персонажа приняло гораздо спокойнее, а его фраза — «Very nice!» — стала слоганом новой кампании по привлечению туристов.

Источник: Variety