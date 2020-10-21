Новую часть «Трансформеров» может поставить режиссер «Крида 2» Стивен Кейпл-мл.

Стивен Кейпл мл., постановщик спортивной драмы «Крид 2», может занять режиссерское кресло новой части франшизы «Трансформеры». Согласно источникам Deadline, Paramount пока не подписала контракт с Кейплом-мл., но он считается главным кандидатом на пост режиссера и сделка должна быть заключена в ближайшие недели.

В январе Paramount решила вдохнуть в франшизу новую жизнь и начала работу над двумя новыми проектами. Один фильм написал Джеймс Вандербилт («Зодиак»), а над сценарием второго поработал Джоби Харольд («Меч короля Артура»). Утверждается, что в итоге студия остановила свой выбор на тексте Харольда, который станет основой для новых «Трансформеров».

Подробности о сценарии Харольда отсутствуют. Предполагается, что проект связан со спин-оффом «Бамблби» 2018 года. Как именно — не уточняется. При этом текст Вандербилта, по слухам, был основан на мультсериале «Трансформеры: Битвы зверей», который выходил с 1996-го по 1999-й. Действие анимационного проекта разворачивалось на доисторической Земле, а все роботы трансформировались в разных животных — от гориллы и гепарда до скорпиона и тарантула.

Кинофраншиза «Трансформеры» стартовала в 2007 году с фильма Майкла Бэя. Первая часть собрала в прокате внушительные 709 млн долларов, а третий и четвертый фильмы смогли преодолеть отметку в 1 млрд долларов. В общей сложности сборы серии составили 4,8 млрд долларов.

Вышедший в 2017 году «Трансформеры: Последний рыцарь» показал, что франшизе требуется обновление: блокбастер продемонстрировал худший результат в истории серии и собрал лишь 605 млн долларов при бюджете в 217 млн долларов. В итоге студия попыталась вдохнуть во франшизу новую жизнь с помощью «Бамблби». Критики тепло приняли картину, но с кассой в 468 млн долларов проект не оправдал надежд Paramount.

Источник: Deadline