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Кристофер Нолан не против просмотра фильмов на телефоне. Главное — продолжать ходить в кинотеатры

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В книге Тома Шоуна «Вариации Нолана» режиссер Кристофер Нолан взялся лично развеять популярный миф, что он ярый противник просмотра фильмов на смартфонах и прочих малых экранах. 

«„Против ли вы, что люди смотрят ‚Дюнкерк‘ на телефоне или чем-то еще?“ — рассуждает Нолан. — Нет, не против. Но только потому что изначальный формат показа и проката этих фильмов — большие кинотеатры. И этот опыт просачивается дальше, до той степени, что если у вас есть iPad и вы смотрите фильм, с вами остаются знание и понимание просмотра в кинотеатре. Поэтому, когда вы смотрите сериал на iPad, вы воспринимаете все совершенно иначе».

Объясняя свою точку зрения, Нолан привел слова М. Найта Шьямалана: «Да, мы зарабатываем деньги на дополнительных продажах, но именно первоначальный релиз дает им толчок».

«Понимаете, в этом суть фильмом. Мы живем и работаем в аналоговом мире. Нам нужны люди в креслах. Нам нужны люди, которые приходят в кино, смотрят фильм», — добавил Нолан.

Книгу Шоупа «Вариации Нолана» посвящена знаменитому режиссеру и подробно разбирает его творчество. Например, в одной из глав он рассуждает о звуке в кино и поражается зрительскому консерватизму в этом плане.

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