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Сценаристы «Рика и Морти» уже работают над седьмым сезоном мультсериала

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Выступая во время онлайн-фестиваля Adult Swim Festival 2020 соавтор мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон признался, что седьмой сезон проекта находится в работе. По крайней мере, так думает Хармон, который уже сам не успевает следить за производством сериала.

«Кажется, сейчас мы работаем над седьмым сезоном, я даже не могу уследить, — говорит Хармон. — Я и сам не знаю, спойлерю ли пятый или шестой сезон».

Хармон не раскрыл подробностей готовящихся сезонов, и лишь намекнул, что «довольно крутые штуки произойдут относительно Бет». Он также добавил, что Космическая Бет, клон (или нет) дочки Рика — не одноразовый персонаж и обязательно вернется на экраны.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Подробнее о сериале

Четыре сезона «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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