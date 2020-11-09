Фото со съемок «Лиги справедливости»: Генри Кавилл без усов, амазонки и Галь Гадот с бэтмобилем

Оператор «Лиги справедливости» Фабиан Вагнер опубликовал в Instagram несколько фото со съемок блокбастера в 2016 году. Он поделился подборкой фотографий с амазонками, фото с Галь Гадот в бункере Бэтмена и показал Генри Кавилла перед сценой драки с другими супергероями.

«Галь и бэтмобиль перед съемками. Я всегда использую свой любимый Fuji X100F для съемок референсов. (Мы снимали на 35 мм, поэтому я сразу отправлял фото нашему колористу)».

«Генри Кавилл прямо перед съемками, всегда с улыбкой».

«Диана, амазонки и Материнский Ящик. Небольшой урок истории».

Вагнер также показал ранние тесты костюмов супергероев.

Сейчас Вагнер вместе с Заком Снайдером работает над режиссерской версией «Лига справедливости», которая выйдет в 2021 году на HBO Max. Бен Аффлек, Галь Гадот и Рэй Фишер примут участие в пересъемках блокбастера. На создание режиссерской версии потратят примерно 70 млн долларов. Подробнее о готовящемся проекте Снайдер рассказывал здесь.