КиноПоиск

Пом Клементьефф (при поддержке Саймона Пегга) поиздевалась над Крисом Хемсвортом для благотворительности

Обсудить0

Для благотворительной акции «Супергеройская лига AGBO» звезда «Стражей Галактики 2» Пом Клементьефф сделала черно-белое видео, в котором весело и с песней поиздевалась над Крисом Хемсвортом (и другими актерами Marvel). В видео Клементьефф гуляет по Венеции, где проходят съемки «Миссия: невыполнима 7», исполняет кавер на песню «Laisse Tomber Les Filles» Франс Галль и всячески издевается над коллегой по киновселенной Marvel. Режиссером и соавтором ролика выступил Саймон Пегг.

В песне «Au Revoir Chris Hemsworth» актриса шутит по поводу внешности Хемсворта, его личности и роли во франшизе «Мстители». В финале, после строчки «Я уверена в одном, и мне жаль, что разбиваю тебе сердце, но моя команда лучше твоей» к актрисе присоединяются Том Круз, Пегг и Ребекка Фергюссон, с которыми она снимается в продолжении «Миссия: невыполнима».

«Супергеройская лига AGBO» — фентезийная футбольная лига, организованная Джо и Энтони Руссо. По правилам, участники формируют виртуальную команду спортсменов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях. В зависимости от актуальной статистики выступлений, участники набирают зачетные баллы. По итогам крупная сумма денег будет передана на благотворительность. Чтобы поддержать дух соревнования, участники лиги регулярно выпускают ролики, в которых критикуют и опускают друг друга.

Источник: Variety

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Тайка Вайтити снял рекламу для Соса-Cola. В ней решительный отец пытается доставить письмо Санте

Тайка Вайтити снял рекламу для Соса-Cola. В ней решительный отец пытается доставить письмо Санте

11 ноября3
Хью Джекман и Райан Рейнольдс возобновили вражду для благотворительности

Хью Джекман и Райан Рейнольдс возобновили вражду для благотворительности

11 ноября0
Режиссер Дэвид Ф. Сандберг потроллил Илона Маска текилой «Шазам!»

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг потроллил Илона Маска текилой «Шазам!»

10 ноября4
Джеймс Ганн сидит в карантине с новым Xbox и готовится к съемкам спин-оффа «Отряда самоубийц»

Джеймс Ганн сидит в карантине с новым Xbox и готовится к съемкам спин-оффа «Отряда самоубийц»

9 ноября2

Главное сегодня

Интервью

Петр Федоров о «Перевале Дятлова»: «Это добрая романтика и боль одновременно»

Сегодня5
Петр Федоров о «Перевале Дятлова»: «Это добрая романтика и боль одновременно»
Что происходит в новой серии «Мандалорца»? Расширение мифологии, увлекательное ограбление и путь к джедаям

Что происходит в новой серии «Мандалорца»? Расширение мифологии, увлекательное ограбление и путь к джедаям

Сегодня3
Сценаристы «Рика и Морти» уже работают над седьмым сезоном мультсериала

Сценаристы «Рика и Морти» уже работают над седьмым сезоном мультсериала

час назад0
Крис Коламбус раскритиковал ремейк «Один дома»: «Сделайте что-нибудь свое»

Крис Коламбус раскритиковал ремейк «Один дома»: «Сделайте что-нибудь свое»

Сегодня, 12:2010
Фото со съемок «Лиги справедливости»: Генри Кавилл без усов, амазонки и Галь Гадот с бэтмобилем

Фото со съемок «Лиги справедливости»: Генри Кавилл без усов, амазонки и Галь Гадот с бэтмобилем

Сегодня, 11:454
Пом Клементьефф (при поддержке Саймона Пегга) поиздевалась над Крисом Хемсвортом для благотворительности

Пом Клементьефф (при поддержке Саймона Пегга) поиздевалась над Крисом Хемсвортом для благотворительности

Сегодня, 11:073
Сцену в «Красном уведомлении» переделали из-за размера Дуэйна Джонсона. Он не поместился в машину

Сцену в «Красном уведомлении» переделали из-за размера Дуэйна Джонсона. Он не поместился в машину

Сегодня, 09:595
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт