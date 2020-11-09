Пом Клементьефф (при поддержке Саймона Пегга) поиздевалась над Крисом Хемсвортом для благотворительности

Для благотворительной акции «Супергеройская лига AGBO» звезда «Стражей Галактики 2» Пом Клементьефф сделала черно-белое видео, в котором весело и с песней поиздевалась над Крисом Хемсвортом (и другими актерами Marvel). В видео Клементьефф гуляет по Венеции, где проходят съемки «Миссия: невыполнима 7», исполняет кавер на песню «Laisse Tomber Les Filles» Франс Галль и всячески издевается над коллегой по киновселенной Marvel. Режиссером и соавтором ролика выступил Саймон Пегг.

В песне «Au Revoir Chris Hemsworth» актриса шутит по поводу внешности Хемсворта, его личности и роли во франшизе «Мстители». В финале, после строчки «Я уверена в одном, и мне жаль, что разбиваю тебе сердце, но моя команда лучше твоей» к актрисе присоединяются Том Круз, Пегг и Ребекка Фергюссон, с которыми она снимается в продолжении «Миссия: невыполнима».

«Супергеройская лига AGBO» — фентезийная футбольная лига, организованная Джо и Энтони Руссо. По правилам, участники формируют виртуальную команду спортсменов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях. В зависимости от актуальной статистики выступлений, участники набирают зачетные баллы. По итогам крупная сумма денег будет передана на благотворительность. Чтобы поддержать дух соревнования, участники лиги регулярно выпускают ролики, в которых критикуют и опускают друг друга.

Источник: Variety