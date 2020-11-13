Сцену в «Красном уведомлении» переделали из-за размера Дуэйна Джонсона. Он не поместился в машину

Звезда экшен-комедии «Красное уведомление» Дуэйн Джонсон признался в Instagram, что его размеры стали проблемой на съемках картины. По словам актера, он оказался слишком большим и не смог влезть в купленный специально для съемок Porsche. В итоге режиссеру Роусону Маршаллу Тёрберу пришлось в срочном порядке переделывать всю сцену.

«Иииии угадайте, кто слишком большой, чтобы поместиться в еще одну спортивную машину, из-за чего пришлось изменить всю сцену? — написал Джонсон. — Для нашего фильма Netflix об ограблении и международном преследовании „Красное уведомление“ мой сценарист / режиссер Роусон Маршалл Тёрбер (на фото он выбирает новый ракурс камеры) написал БЕЗУМНУЮ сцену погони, в которой я запрыгиваю в культовый Porsche и весь из себя крутой за рулем».

После месяцев подготовки и затрат на покупку и перевозку машины пришла пора репетировать масштабную сцену погони. Вскоре выяснилось, что Джонсон просто не помещается в кузове Porsche. Тёрбер сперва не поверил актеру и решил, что тот его просто разыгрывает.

«Примерно через 15 секунд неловкого молчания Роусон, я и вся команда просто начали ржать, — признался Джонсон. — К черту. Добро пожаловать в 2020 год. В конце концов, мы показали свою гибкость и способность быстро соображать, и нашли „креативные“ способы, чтобы все-таки снять сцену».

В Instagram Джонсон показал и другие фото со съемок комедийного боевика. Например, бесценный артефакт «Яйцо Клеопатры».

Подробности сюжета не раскрываются, но источники называют картину «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Джонсон сыграет агента Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете.

Релиз «Красного уведомления» состоится на Netflix, но точная дата премьеры пока не сообщается.