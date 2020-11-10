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Премия People’s Choice Awards: Боевик «Плохие парни навсегда» выбрали главным фильмом 2020 года

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В Лос-Анджелесе прошла 46-я церемония вручения премии People’s Choice Awards, победители которой выбираются по результатам зрительского голосования. В этом году главным фильмом назвали боевик «Плохие парни навсегда», а Уилл Смит победил в категории «Лучший актер».

Среди сериалов победу одержала «Анатомия страсти». Проект Netflix «Я никогда не…» взял приз как лучший комедийный сериал, а лучшим драматическим сериалом назвали «Ривердэйл».

Дженнифер Лопес вручили специальную награду Icon Award.

Победители распределись следующим образом:

Источник: Deadline

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