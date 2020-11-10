Премия People’s Choice Awards: Боевик «Плохие парни навсегда» выбрали главным фильмом 2020 года

В Лос-Анджелесе прошла 46-я церемония вручения премии People’s Choice Awards, победители которой выбираются по результатам зрительского голосования. В этом году главным фильмом назвали боевик «Плохие парни навсегда», а Уилл Смит победил в категории «Лучший актер».
Среди сериалов победу одержала «Анатомия страсти». Проект Netflix «Я никогда не…» взял приз как лучший комедийный сериал, а лучшим драматическим сериалом назвали «Ривердэйл».
Дженнифер Лопес вручили специальную награду Icon Award.
Победители распределись следующим образом:
- Лучший фильм — «Плохие парни навсегда»;
- Лучшая комедия — «Будка поцелуев 2»;
- Лучший экшен-фильм — «Мулан»;
- Лучший семейный фильм — «Вперёд»;
- Лучшая драма — «Гамильтон»;
- Лучший актер — Уилл Смит;
- Лучшая актриса — Тиффани Хэддиш;
- Звезда драмы — Лин-Мануэль Миранда;
- Звезда комедии — Джои Кинг;
- Звезда экшен-фильма — Крис Хемсворт;
- Лучший сериал — «Анатомия страсти»;
- Лучший драматический сериал — «Ривердэйл»;
- Лучший комедийный сериал — «Я никогда не…»;
- Лучший фантастический сериал — «Вайнона Эрп»;
- Лучший сериал для непрерывного просмотра — «Внешние отмели»;
- Лучший сериальный актер — Коул Спроус;
- Лучшая сериальная актриса — Эллен Помпео;
- Звезда драматического сериала — Мэнди Мур;
- Звезда комедийного сериала — София Вергара.
Источник: Deadline
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