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Сильвестр Сталлоне сыграет в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

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Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в сиквеле «Отряда самоубийц». Об этом он рассказал в своем Instagram. «Еду немного поработать с чудесным режиссером Джеймсом Ганном над "Отрядом самоубийц 2". Думаю, фильм выйдет захватывающим. Я видел его, и это невероятно», — сказал актер.  

Какая именно роль ему досталась, Сталлоне не уточнил. Ганн завершил съемки в феврале, поэтому можно предположить, что звезда «Рокки» участвует в досъемках либо озвучивает одного из героев. 

Ранее Сталлоне уже работал с Ганном над сиквелом «Стражей Галактики». Он сыграл Стакара Огорда, бывшего лидера опустошителей.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — сиквел фильма 2016 года про команду суперзлодеев, собранную агентом разведки Амандой Уоллер и действующую в интересах правительства. 

Премьера второй части намечена на 4 августа 2021 года.

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