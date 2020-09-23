Сильвестр Сталлоне сыграет в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в сиквеле «Отряда самоубийц». Об этом он рассказал в своем Instagram. «Еду немного поработать с чудесным режиссером Джеймсом Ганном над "Отрядом самоубийц 2". Думаю, фильм выйдет захватывающим. Я видел его, и это невероятно», — сказал актер.

Какая именно роль ему досталась, Сталлоне не уточнил. Ганн завершил съемки в феврале, поэтому можно предположить, что звезда «Рокки» участвует в досъемках либо озвучивает одного из героев.

Ранее Сталлоне уже работал с Ганном над сиквелом «Стражей Галактики». Он сыграл Стакара Огорда, бывшего лидера опустошителей.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — сиквел фильма 2016 года про команду суперзлодеев, собранную агентом разведки Амандой Уоллер и действующую в интересах правительства.

Премьера второй части намечена на 4 августа 2021 года.