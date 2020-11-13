Зак Снайдер рассказал про новую версию «Лиги справедливости». У Джокера будет другой образ

Зак Снайдер дал интервью YouTube-каналу Beyond The Trailer, в котором рассказал о новой версии «Лиги справедливости. Режиссер уточнил, как проходили досъемки и что изменилось в образах героев. Вот что он сказал:

В новой версии существенно расширят линии главных героев. Снайдер обещает лучше раскрыть отношения Флэша с отцом, Аквамена и то, как Лоис Лейн переживает гибель Супермена.

Снайдер снял несколько дополнительных сцен, но их общая продолжительность составит не более 4—5 минут.

Во время досъемок Эзра Миллер работал над триквелом «Фантастичесих тварей» в Лондоне, поэтому новые сцены с актером Снайдер снимал через Zoom.

Снайдер подтвердил, что Джаред Лето вновь сыграет Джокера. У него будет образ, отличный от того, что мы видели в «Отряде самоубийц». Снайдер описывает героя как «выбившегося из сил».

Новую «Лигу справедливости» не показывают фокус-группам. Снайдер опирается на свое видение фильма.

17 ноября режиссер проведет трансляцию в Vero. Он покадрово разберет трейлер режиссерской версии и ответит на вопросы фанатов.

HBO Max обещает масштабную рекламную кампанию проекта.

Параллельно Снайдер заканчивает работу над экшеном «Армия мертвецов». Режиссер доволен результатом. По его словам, зомби в фильме будут показаны в основном с помощью практических эффектов. Кроме того, зрители увидят несколько кадров с толпой оживших мертвецов «в духе "Властелина колец"».

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в четырех частях на HBO Max в 2021 году.