Зак Снайдер рассказал про новую версию «Лиги справедливости». У Джокера будет другой образ

Зак Снайдер дал интервью YouTube-каналу Beyond The Trailer, в котором рассказал о новой версии «Лиги справедливости. Режиссер уточнил, как проходили досъемки и что изменилось в образах героев. Вот что он сказал:
- В новой версии существенно расширят линии главных героев. Снайдер обещает лучше раскрыть отношения Флэша с отцом, Аквамена и то, как Лоис Лейн переживает гибель Супермена.
- Снайдер снял несколько дополнительных сцен, но их общая продолжительность составит не более 4—5 минут.
- Во время досъемок Эзра Миллер работал над триквелом «Фантастичесих тварей» в Лондоне, поэтому новые сцены с актером Снайдер снимал через Zoom.
- Снайдер подтвердил, что Джаред Лето вновь сыграет Джокера. У него будет образ, отличный от того, что мы видели в «Отряде самоубийц». Снайдер описывает героя как «выбившегося из сил».
- Новую «Лигу справедливости» не показывают фокус-группам. Снайдер опирается на свое видение фильма.
- 17 ноября режиссер проведет трансляцию в Vero. Он покадрово разберет трейлер режиссерской версии и ответит на вопросы фанатов.
- HBO Max обещает масштабную рекламную кампанию проекта.
- Параллельно Снайдер заканчивает работу над экшеном «Армия мертвецов». Режиссер доволен результатом. По его словам, зомби в фильме будут показаны в основном с помощью практических эффектов. Кроме того, зрители увидят несколько кадров с толпой оживших мертвецов «в духе "Властелина колец"».
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в четырех частях на HBO Max в 2021 году.
Источник: Beyond The Trailer
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