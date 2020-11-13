Крис Пратт сыграет Звездного Лорда в фильме «Тор: Любовь и гром»

Крис Пратт вновь сыграет Звездного Лорда, главного героя «Стражей Галактики». По данным Variety, он исполнит роль Питера Квилла в четвертой части «Тора».

О том, что кто-то из Стражей Галактики появится в новом «Торе», в мае этого года рассказал Вин Дизель, который озвучивает Грута. Этот шаг выглядит логичным: в конце «Мстители: Финал» бог грома отправился в путешествие вместе со Стражами, передав правление Новым Асгардом Валькирии (ее играет Тесса Томпсон).

Режиссером «Тор: Любовь и гром» выступит Тайка Вайтити, снявший третью часть. Помимо Криса Хемсворта, Пратта и Томпсон, в фильме появится Кристиан Бэйл, который сыграет злодея. Кроме того, Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер — ее героиня получит силу Тора.

Четвертый «Тор» выйдет 11 февраля 2022 года.