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«Где Джерико?»: Вышел тизер второго сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана

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«Дом с прислугой» рассказывает о супружеской паре, Дороти и Шоне, чей ребенок умер в возрасте 13 недель. Чтобы успокоить убитую горем мать, ее сына подменяют куклой. Дороти верит, что это ее ребенок. Вскоре в их доме появляется няня, и кукла внезапно оживает.

Одним из продюсеров сериала числится М. Найт Шьямалан. Он же снял две серии первого сезона. 

Главные роли в «Доме с прислугой» играют Лорен ЭмброузТоби КеббеллНелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.

Премьера второго сезона состоится 15 января на Apple TV+.

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