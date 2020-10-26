«Где Джерико?»: Вышел тизер второго сезона «Дома с прислугой» М. Найта Шьямалана

«Дом с прислугой» рассказывает о супружеской паре, Дороти и Шоне, чей ребенок умер в возрасте 13 недель. Чтобы успокоить убитую горем мать, ее сына подменяют куклой. Дороти верит, что это ее ребенок. Вскоре в их доме появляется няня, и кукла внезапно оживает.

Одним из продюсеров сериала числится М. Найт Шьямалан. Он же снял две серии первого сезона.

Главные роли в «Доме с прислугой» играют Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.

Премьера второго сезона состоится 15 января на Apple TV+.