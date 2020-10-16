8 лучших трейлеров недели: «Пенниуорт», «Макс Клауд» и «Загадка Ди Би Купера»

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«Загадка Ди Би Купера»

Документальный фильм HBO, рассказывающий о самом загадочном в истории США деле об угоне самолета. В 1971 году человек, идентифицированный как Ди Би Купер, угнал самолет из Портленда и получил 200 тыс. долларов в обмен на жизни пассажиров на борту. Спрыгнув с парашютом, когда самолет пролетал над штатом Вашингтон, он полностью исчез из виду. По сей день никто не уверен в личности этого человека. Дело Купера остается единственным нераскрытым угоном самолета в истории Соединенных Штатов.

«Избави нас от лукавого»

В отечественный прокат пробрался самый кассовый фильм постковидного проката Южной Кореи — довольно универсальная история противостояния двух убийц совершенно без какого-либо национального колорита. После завершения последнего задания международный киллер мечтает о ярком солнце и коктейлях на пляжах Панамы, но решает разобраться с делом о похищении маленькой девочки. Пока он рыщет по Таиланду в поисках ребенка, на него уже объявил охоту другой отморозок. Разумеется, чтобы отомстить. Много рукопашных и погонь.

«Колдун»

Очередное китайское костюмное фэнтези, но в этот раз не по китайской литературе, а на основе японского романа. После смерти наставника молодой мастер инь-ян отправляется в столицу, где вступает в конфронтацию с местным дворянином. Но вскоре оба выясняют, что общего у них гораздо больше и что лучше им держаться вместе. Парочка берется расследовать загадочные дела и натыкается на вековую тайну, которая может повергнуть мир в хаос. Автор сценария и режиссер Го Цзинмин всегда тяготел в своих произведениях к нежной мужской дружбе, но, помня страну производства, на многое рассчитывать не стоит.

«Макс Клауд»

Боевая акробатика в космосе, внезапное выступление Скотта Эдкинса в нетипичном для него амплуа. Один из лучших кинобойцов нашего времени играет межгалактического героя, которому любые злодеи нипочем. Его помощь требуется малолетней игроманке, которая случайно открыла портал в любимой игре и перенеслась в космическую тюрьму для самых опасных преступников во всей галактике. Из нашего мира игру должен завершить не очень сообразительный приятель героини, иначе девушка останется в игровом мире навсегда.

«Пенниуорт», 2-й сезон

Продолжение проекта о молодости Альфреда Пенниуорта, будущего дворецкого Бэтмена. До рождения Брюса Уэйна он жил в Лондоне и работал в собственном охранном агентстве, сталкиваясь с разными опасными личностями. И самый опасный из них — лорд Харвуд, глава Общества Воронов, который намерен устроить на улицах британской столицы полноценную гражданскую войну. Первый сезон сериала прямо сейчас доступен на КиноПоиск HD.

«Самый счастливый сезон»

Романтическая мелодрама с Маккензи Дэвис и Кристен Стюарт, которые во время праздников пытаются разобраться в своих чувствах и отношениях с семьей. По сюжету фильма Эбби планирует сделать предложение своей девушке Харпер во время ежегодного праздника ее семьи, когда узнает, что ее возлюбленная все еще не рассказала своим консервативным родителям о том, что она лесбиянка.

«Собок»

Хотя корейский прокат сейчас функционирует далеко не в полную силу, отважные продюсеры все же собираются выпустить в кино ожидаемый проект с любимцами публики Кон Ю и Пак По-гомом в главных ролях. Фантастический боевик вдохновлен историей придворного мага и гадателя династии Цинь, искавшего эликсир бессмертия. Бывший спецагент берется сопровождать перевозку первого в мире клонированного, да еще и бессмертного человека, но по пути конвой подвергается нападению. Теперь герою предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир.

«Убийца в красном»

Потенциально большой прокатный хит, один из претендентов на жирные сборы в китайский Новый год. Поскольку в Китае мало тем, на которые официально разрешено снимать, то да, это снова сказочное фэнтези. Экранизация бестселлера современного писателя Шуан Сюэтао — история, как ни странно, о современном писателе, который обнаруживает, что герои его произведения каким-то загадочным образом прорываются в наш мир. А пишет он о сказочном тиране, восставшем против него герое и преследующем его загадочном убийце в красном. Эпические битвы, интересные миры и захватывающие приключения.