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Мишель Гондри поставит фильм о любовном треугольнике с черной дырой. Сценарий напишет автор «Дороги»

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Постановщик «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри займет режиссерское кресло фильма «Пока она ползла через стол» (As She Climbed Across the Table) — экранизации одноименного романа Джонатана Летема. Джо Пенхалл, автор драмы «Дорога» и сериала «Охотник за разумом», напишет сценарий адаптации для Amazon.

Сюжет романа 1997 года вращается вокруг любовного треугольника, состоящего из мужчины, женщины и черной дыры. Ученая Элис вместе с коллегой создает черную дыру и называет ее Лак. Дыра очень избирательно относится к тому, что поглотить в свою пустоту, принимая одни объекты и отвергая другие. Для Элис такая избирательность означает неотразимую личность. Для Филиппа, бывшего парня Элис, Лак становится соперником, подстегивая чувство сильной ревности и заставляя отправиться в невозможный квест по мультивселенной в попытке вернуть возлюбленную.

Последние два год Гондри работал над сериалом «Шучу» с Джимом Керри. Сейчас он принимает участие в создании проекта-антологии «Сказки Висячей головы».

Источник: THR

Фото: Getty Images

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