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Франция включила «Милашек» в шорт-лист претендентов на номинацию премии «Оскар»

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Французский оскаровский комитет выбрал пять проектов, которые могут претендовать на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». Среди них — лента «Милашки», создателей которых ранее обвиняли в чрезмерной сексуализации 11-летних девочек, исполнивших главные роли.

Главная героиня картины — 11-летняя Ами из Сенегала — переезжает в Париж вместе с матерью и братьями. Она живет в мусульманской семье, не пользуется мобильным телефоном и не имеет друзей в школе. Когда родители рассказывают, что у ее отца есть вторая семья, которая скоро переедет к ним, Ами начинает сомневаться в ценностях ее близких. Она решает присоединиться к местной танцевальной тверк-группе и вместе с другими девушками начинает готовиться к соревнованиям.

Проект, который до этого показали на фестивале «Сандэнс» и Берлинале, оказался в центре скандала в середине августа, когда Netflix опубликовал новый постер. В сети плакат раскритиковали за чрезмерную сексуализацию юных актрис, обвиняя стрим-сервис и режиссера картины Маймуну Дукур в пропаганде педофилии. Постановщица впоследствии призналась, что после публикации постера ей начали поступать угрозы. Подробнее о скандале с «Милашками» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Кроме «Милашек», на «Оскар-2021» Францию могут представить «Лето’85» Франсуа Озона, «Ты и я» Филиппо Менегетти, «Гагарин» Фанни Лиатар и Жереми Труиля и «ДНК» Майвенн Ле Беско.

19 ноября комитет выберет проект, который будет выдвинут на соискание номинации.

Источник: Deadline

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