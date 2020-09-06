Режиссеры жаловались Кристоферу Нолану на «неразборчивые» диалоги в «Интерстелларе»

После выхода «Интерстеллара» несколько кинематографистов пожаловались Кристоферу Нолану на звук в его фильме. Об этом он рассказал в книге Тома Шоуна «Вариации Нолана» («Nolan Variations») о творчестве режиссера. Нолан признался, что его удивил консерватизм зрителей в отношении звука в кино.

«Было много жалоб, — вспоминает Нолан. — На самом деле мне звонили другие режиссеры, которые говорили: „Я только что посмотрел ваш фильм, и диалоги не разобрать“. Кому-то показалось, что, возможно, музыка слишком громкая, но на самом деле вся суть была в том, как мы решили свести звук».

«Это был очень, очень радикальный способ, — продолжает режиссер. — Я был немного шокирован, когда осознал, насколько консервативны люди в отношении звука. Потому что вы можете сделать фильм, который выглядит как угодно, вы можете снимать на свой iPhone, никто не будет жаловаться. Но если вы сведете звук определенным образом или если вы используете определенные подчастоты, то люди выступят против вас».

Нолан объяснил, что «чудесное ощущение масштаба» можно получить, экспериментируя со звуковым дизайном, и в «Интерстелларе» они сделали то, чего до них никто не делал.

«В первую очередь дело было в музыке, в которой Ханс (Циммер, композитор. — Прим. ред.) использовал на органе самую низкую ноту, от которой все падало в груди, — объясняет Нолан. — Есть определенные низкие частоты, которые автоматически фильтруются программным обеспечением. Он убрал эти ограничения, поэтому в фильме есть все эти подчастоты. И мы сделали то же самое во время озвучки. Очень увлекательное сведение звука. В особенности это заметно в кинотеатрах IMAX».

«Фрагмент, которым стоит поделиться: Нолан о сведении звука, версия „Интерстеллара“. Как ни странно, до этого он говорил о пиар-проблемах вокруг пролога „Темный рыцарь: Возрождение легенды“».

Схожие претензии были и после нового фильма Нолана — экшен-триллера «Довод». Отдельные зрители отмечали, что окружающие звуки в сценах перекрывают диалоги, из-за чего сложно было разобрать речь персонажей.

«Вариации Нолана» Тома Шоуна уже в продаже.