Дэвид Финчер признает: Его режиссерский стиль был «изнурительным» для Гари Олдмана

В интервью Total Film Дэвид Финчер обсудил съемки «Манка» и объяснил, почему для каждой сцены он снимает по несколько дублей. По словам режиссера, дополнительные дубли для него — единственный способ добиться от актеров лучшего исполнения. Особенно в случае Гари Олдмана, исполнителя главной роли.

«Поначалу, думаю, для Олдмана это было изнурительно, — говорит Финчер. — Потому что я довольно дидактичен: „Вот что эта сцена должна сделать для меня, и мы продолжим снимать так, чтобы найти способ подчеркнуть эти идеи, которые должны быть настолько тонки, насколько возможно“».

«Сложно сказать актерам: „Мне нужна связная, отличная игра на общем плане. А затем мне нужна связная, отличная игра в альтернативном кадре. А еще мне нужна связная, отличная игра в съемке через плечо. А потом мне нужны отдельные кадры“, — продолжает постановщик. — Потому что я не хочу вырезать сцену на основании того, как вы чувствовали себя во вторник. Не думаю, что смог бы зайти в монтажную, зная, что мне придется работать со сценами, где кто-то не справился».

Актеры «Манка» признают, что делать множество дублей одной и той же сцены действительно утомительно. Аманда Сайфред сравнила съемки в фильме с «Днем сурка», а Чарльз Дэнс, который работал с Олдманом во многих сценах, рассказал, как актер однажды сорвался на режиссера.

«Мы делали дубль за дублем, за дублем, за дублем, — вспоминает Дэнс. — И однажды Олдман сказал Дэвиду: „Дэвид, я разыгрывал эту сцену сто **** раз“. И Финчер сказал: „Да, я знаю, но это 101. Сначала!“»

«Манк» рассказывает непростую историю Германа Я. Манкевича. Один из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, он страдал от алкоголизма и игровой зависимости, что не помешало ему написать сценарий «Гражданина Кейна», но в итоге привело к трагедии. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

Драма «Манк» выйдет на Netflix 4 декабря.

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Источник: Total Film