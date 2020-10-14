Что мы знаем о сиквелах «Аватара» и как часто их переносили? Хронология новостей за последние 10 лет

«Аватар» вышел в 2009 году и около десяти лет оставался самым кассовым фильмом в истории (его сборы — 2,7 млрд долларов). После премьеры Джеймс Кэмерон пообещал снять продолжение: сначала планировал два сиквела, но в итоге остановился на четырех. Камеры заработали только в 2017 году. До этого режиссер часто откладывал съемки, ссылаясь на подготовку, и дразнил фанатов разными подробностями. Мы изучили, как менялась судьба «Аватаров» за последнюю декаду и что Кэмерон говорил про них в разных интервью.

2010

В январе сборы «Аватара» перешагнули за миллиард долларов, и Кэмерон заявил о планах на несколько продолжений. По его словам, действие новых частей частично развернется в океане Пандоры.

Осенью Кэмерон официально согласился снять сиквел и триквел «Аватара». Писать сценарий планировали в начале 2011-го, а съемки — в конце того же года. Вторую часть хотели выпустить в декабре 2014-го, третью — в декабре 2015-го. Кэмерон уточнил, что это будут два самодостаточных фильма.

2011

Сигурни Уивер пополнила актерский состав сиквелов. Ее героиня Грэйс Огустин, ученая и глава программы «Аватар», погибла в первой части, но актриса сослалась на слова Кэмерона: «Джим говорит, что в научной фантастике никто не умирает».

2012

Продолжения впервые переносят: продюсер и многолетний партнер Кэмерона Джон Ландау рассказал, что «Аватар 2» выйдет на год позже — в 2016-м.

Кэмерон намекнул, что у «Аватара», вероятно, будет четвертая часть, и добавил, что теперь он занят только вселенной Пандоры, поэтому другие проекты ему неинтересны. «Аватар 4», вероятно, будет приквелом про ранние экспедиции на Пандору и первые конфликты между людьми и народом Наʼви, а основная сюжетная линия должна закончиться в третьей части.

2013

Ландау раскрыл, что сиквелы частично снимут с помощью захвата движений (motion capture) в специальных бассейнах. Кэмерон станет первым режиссером, который использует эту технологию под водой.

Fox объявила, что «Аватар 2» выйдет в декабре 2016-го, «Аватар 3» — в декабре 2017-го, а «Аватар 4» — в декабре 2018-го. Кроме того, в помощь Кэмерону наняли четырех сценаристов: Джоша Фридмана («Война миров»), Шейна Салерно («Особо опасны»), а также Рика Джаффу и Аманду Сильверу, написавших «Восстание планеты обезьян».



К новым «Аватарам» присоединился Стивен Лэнг. В первой части он играл полковника Куоритча, главу службы безопасности колонии землян на Пандоре, погибшего в финале. «Не скажу, как именно мы вернем его, но это же, в конце концов, выдуманная история. Развитие его персонажа пойдет в очень неожиданном направлении», — сказал Кэмерон.



Также стало известно, что сиквелы снимут в Новой Зеландии. Fox создаст в стране сотни новых рабочих мест и взамен получит от правительства налоговые льготы в размере 25%. Студия потратит в Новой Зеландии 412 млн долларов.

2014

Кэмерон сообщил, что Зои Салдана и Сэм Уортингтон точно вернутся к ролям Нейтири и Джейка Салли, и подтвердил участие Уивер с оговоркой, что та сыграет «совершенно другого и довольно непростого персонажа».

2015

Режиссер снова отложил съемки и сообщил, что «Аватар 2» не выйдет до декабря 2017 года. При этом художники уже закончили дизайн существ и окружающей среды. А композитор Джеймс Хорнер рассказал, что Кэмерон написал сценарий пятой части!

2016

В январе «Аватар 2» снова переносят — фильм не выйдет в 2017 году, хотя месяц назад режиссер говорил обратное и хотел начать съемки в начале 2016-го.

Весной Fox подтвердила разработку пятого фильма и назвала новые даты выхода: «Аватар 2» — декабрь 2018-го, «Аватар 3» — декабрь 2020-го, «Аватар 4» — декабрь 2022-го, «Аватар 5» — декабрь 2023-го. А вот новый логотип франшизы:

2017

К «Аватарам» присоединилась Кейт Уинслет. Она сыграет Ронал, представительницу Меткайины. По словам актрисы, у нее небольшая, но важная для сюжета роль; сцены с ее участием будут отсняты всего за месяц. Уинслет отказалась от услуг дублера и научилась не дышать под водой в течение семи минут.

Кэмерон рассказал про трудности с захватом движений: «Как и большинство таких систем, наша основана на использовании маркеров, которые снимают сотни камер. Проблема не в подводной части, а в том, что граница между водой и воздухом образует нечто вроде подвижного зеркала, которое отражает все точки и маркеры, тем самым создавая кучу ложных маркеров». На поиск решения ушло полтора года.

2018

Кэмерон сравнивает сиквелы «Аватара» с «Крестным отцом»: «Я заметил, что как отец пятерых детей начал размышлять о том, как выглядел бы сюжет „Аватара“, будь он семейной драмой. А если бы он был „Крестным отцом“? Да, речь о совершенно разных жанрах, но эта идея заинтриговала меня. Так что сиквелы — это сага о поколениях одной семьи». А вот что говорит Стивен Лэнг: «„Аватар 2“ — это тот же „Аватар“, только на стероидах».

Ландау раскрыл, что действие всех четырех сиквелов развернется на Пандоре. Авторы решили не показывать другие планеты и миры.

Кэмерон объявил, что основной актерский состав в лице Уортингтона, Салданы, Уивер, Лэнга и Уинслет закончил съемки в сиквелах.

BBC публикует возможные названия фильмов. По данным издания, у второй части будет подзаголовок The Way of Water («Путь воды»), у третьей — The Seed Bearer («Носитель семени»), у четвертой — The Tulkun Rider («Тулкунский наездник»), а у пятой — The Quest for Eywa («Задание для Эйвы»). Позже Кэмерон подтвердит, что рассматривал эти варианты, но окончательное решение еще не принято.

2019

Кэмерон описал одну из сцен второй части: «Там есть сцена спора между Джейком и Нейтири на три страницы, супружеская ссора, очень-очень важная для сюжета. Я снял ее с точки зрения восьмилетней девочки, спрятавшейся и подглядывающей из-за укрытия». Та самая девочка — дочь главных героев.

К сиквелам присоединилась звезда «Клана Сопрано» Иди Фалько. Она сыграет генерала Ардмор, члена военной организации RDA, следящей за безопасностью людей на Пандоре. А Вин Дизель разместил видео, снятое на площадке. Похоже, звезда «Форсажа» тоже появится в одной из ролей.

После покупки Fox студия Disney изменила расписание. Теперь «Аватар 2» ожидается 17 декабря 2021 года, «Аватар 3» — 22 декабря 2023-го, «Аватар 4» — 19 декабря 2025-го, а «Аватар 5» — 17 декабря 2027-го.

Но есть и хорошие новости: в «Аватарах» появится новозеландский актер и сценарист Джемейн Клемент, работавший с Тайкой Вайтити над «Реальными упырями». Он сыграет морского биолога доктора Йена Гарвина.

Съемочная группа ужинает за одним столом. Мило!

2020

В сети появились официальные концепт-арты с новыми локациями.

В марте съемки «Аватаров» в Новой Зеландии заморозили после вспышки коронавируса, но уже в июне работа возобновилась. Ландау опубликовал много новых фото с площадки в Instagram.

Бритен Далтон Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис Джон Ландау, Сигурни Уивер и Джоэль Мур Поверхность воды специально покрыта белыми шариками. Благодаря им свет из павильона не проникает под воду и не мешает использовать захват движений. Декорация научной лаборатории Джеймс Кэмерон Концепт-арт подводного транспорта Съемки подводной сцены с Сигурни Уивер Сигурни Уивер Съемки перестрелки Фрагмент корабля «Морской дьявол». На нем солдаты будут перевозить другие суда.

Среди актеров снова пополнение: одного из представителей На’ви сыграет Дэвид Тьюлис. Он признается, что не до конца понимает, что происходит на площадке, и чувствует себя новичком: «В комнате 16 человек с камерами, и они просто снимают референсы для Джима, которые он увидит потом. То, что они снимают, вы не увидите на экране, потому что они делают это с помощью датчиков. В комнате их около 200».

Издательство Dark Horse анонсировало сиквел «Аватара» в виде комикса. Он выйдет 6 января 2021 года.

В сентябре в интервью Арнольду Шварценеггеру Кэмерон отметил, что съемки второго «Аватара» завершены, а сцены третьего отсняты на 95%.

Ландау отдельно показал, как снимают сцены с новыми героинями. Их играют Уинслет и Фалько.

Кейт Уинслет (справа) Иди Фалько (справа)

На фоне пандемии COVID-19 Disney скорректировала свой график. Теперь «Аватар 2» выйдет 16 декабря 2022 года, «Аватар 3» — 20 декабря 2024-го, «Аватар 4» — 18 декабря 2026-го, а «Аватар 5» — 22 декабря 2028-го.