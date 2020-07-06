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Съемки спецвыпуска «Друзей» пройдут в марте 2021-го, рассказал Мэттью Перри

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Звезда «Друзей» Мэттью Перри объявил в Twitter, что воссоединение актерского состава сериала состоится в марте 2021 года. Часовой спецвыпуск, посвященный популярному комедийному проекту, должен был выйти вместе с запуском HBO Max, но из-за пандемии коронавируса производство отложили, и в итоге стриминг начал работу без него.

«Встреча „Друзей“ перенесена на начало марта. Похоже, нас ждет напряженный год. И мне это нравится!»

В спецвыпуске на экране вновь встретятся Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон и Перри. Проект находился в разработке несколько месяцев и официально получил зеленый свет 22 февраля, когда актеры и студия смогли достигнуть договоренности. За участие в выпуске звезды «Друзей» получат от 3 до 4 млн долларов. Вместе с актерами сериал обсудят его создатели Дэвид Крэйн и Марта Кауффман.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Все 10 сезонов «Друзей» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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