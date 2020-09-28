КиноПоиск

Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге сорвали полиция и Роспотребнадзор

Обсудить0

Организаторы фестиваля ЛГБТ-кино «Бок о бок» объявили в Instagram, что открытие смотра отменили из-за вмешательства сотрудников Роспотребнадзора и полиции. Официальное открытие фестиваля должно было состояться в переулке Пирогова в пространстве «Пальма».

Пресс-секретарь смотра Алина Пчелинцева в беседе с изданием «Медиазона» рассказала, что полицейские заблокировали вход на территорию «Пальмы» и сделали это «без всяких оснований и пояснений».

«Роспотребнадзор пришел в сопровождении полиции, — говорит Пчелинцева. — Полиция — без всяких оснований, Роспотребнадзор имел право объективно проверить [площадку] на противодействие коронавирусной инфекции. В дальнейшем один из сотрудников полиции ворвался в кинозал и с применением силы и грубой лексики потребовал у всех посетителей срочно покинуть помещение».

По официальной версии, Роспотребнадзор планировал проверить площадку на предмет соблюдения мер противодействия распространения коронавируса.

Ренат Давлетгильдеев, журналист и один из членов жюри «Бок о бок», считает, что срыв открытия связан с заявлением петербургского депутата Виталия Милонова.

«Предсказуемо они сегодня пришли прямо под открытие, в 19 часов, — говорит он. — Все меры предосторожности [во время эпидемии] были соблюдены. Но они по формальным признакам придрались, к техническому обеспечению».

По словам Давлетгильдеева, вместе с полицией и представителями Роспотребнадзора пришли около 10 несовершеннолетних в масках, которые встали у входа и «выкрикивали гомофобные лозунги», требовали «прекратить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Онлайн-показы фестиваля пройдут по запланированному графику.

Источник: «Медиазона»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Романа Поланского лишили членства в совете премии «Сезар»

Романа Поланского лишили членства в совете премии «Сезар»

Вчера14
«Еще по одной» Томаса Винтерберга номинирован на четыре премии Европейской киноакадемии

«Еще по одной» Томаса Винтерберга номинирован на четыре премии Европейской киноакадемии

10 ноября6
Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

Московский кинофестиваль отменил показ фильма о Нагорном Карабахе «Врата в рай»

30 сентября4
Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

Сериал «Полет» Петра Тодоровского взял главный приз международного фестиваля Serial Killer

28 сентября7

Главное сегодня

Сериалы

Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии

Сегодня1
Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии
Как Тома Харди превратили в Аль Капоне? И зачем Джаред Лето набрал 30 кг? 12 актеров, которые сильно изменились для роли

Как Тома Харди превратили в Аль Капоне? И зачем Джаред Лето набрал 30 кг? 12 актеров, которые сильно изменились для роли

Сегодня7
Что смотреть дома: 4-й сезон «Короны», «Она умрет завтра», док про Грету Тунберг
Выбор редакции

Что смотреть дома: 4-й сезон «Короны», «Она умрет завтра», док про Грету Тунберг

Сегодня2
8 лучших трейлеров недели: «Пенниуорт», «Макс Клауд» и «Загадка Ди Би Купера»

8 лучших трейлеров недели: «Пенниуорт», «Макс Клауд» и «Загадка Ди Би Купера»

час назад0
Драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выдвинули от России на «Оскар»

Драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выдвинули от России на «Оскар»

час назад1
Мишель Гондри поставит фильм о любовном треугольнике с черной дырой. Сценарий напишет автор «Дороги»

Мишель Гондри поставит фильм о любовном треугольнике с черной дырой. Сценарий напишет автор «Дороги»

3 часа назад1
Франция включила «Милашек» в шорт-лист претендентов на номинацию премии «Оскар»

Франция включила «Милашек» в шорт-лист претендентов на номинацию премии «Оскар»

Сегодня, 12:494
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт