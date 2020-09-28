Открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге сорвали полиция и Роспотребнадзор

Организаторы фестиваля ЛГБТ-кино «Бок о бок» объявили в Instagram, что открытие смотра отменили из-за вмешательства сотрудников Роспотребнадзора и полиции. Официальное открытие фестиваля должно было состояться в переулке Пирогова в пространстве «Пальма».

Пресс-секретарь смотра Алина Пчелинцева в беседе с изданием «Медиазона» рассказала, что полицейские заблокировали вход на территорию «Пальмы» и сделали это «без всяких оснований и пояснений».

«Роспотребнадзор пришел в сопровождении полиции, — говорит Пчелинцева. — Полиция — без всяких оснований, Роспотребнадзор имел право объективно проверить [площадку] на противодействие коронавирусной инфекции. В дальнейшем один из сотрудников полиции ворвался в кинозал и с применением силы и грубой лексики потребовал у всех посетителей срочно покинуть помещение».

По официальной версии, Роспотребнадзор планировал проверить площадку на предмет соблюдения мер противодействия распространения коронавируса.

Ренат Давлетгильдеев, журналист и один из членов жюри «Бок о бок», считает, что срыв открытия связан с заявлением петербургского депутата Виталия Милонова.

«Предсказуемо они сегодня пришли прямо под открытие, в 19 часов, — говорит он. — Все меры предосторожности [во время эпидемии] были соблюдены. Но они по формальным признакам придрались, к техническому обеспечению».

По словам Давлетгильдеева, вместе с полицией и представителями Роспотребнадзора пришли около 10 несовершеннолетних в масках, которые встали у входа и «выкрикивали гомофобные лозунги», требовали «прекратить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Онлайн-показы фестиваля пройдут по запланированному графику.

Источник: «Медиазона»