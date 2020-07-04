Первые кадры из боевика «Никто» Ильи Найшуллера: Агрессивный и побитый жизнью Боб Оденкёрк

Entertainment Weekly опубликовал первые кадры из боевика «Никто» — нового режиссерского проекта Ильи Найшуллера, постановщика экшена «Хардкор». Главную роль в картине исполнил Боб Оденкёрк, звезда сериала «Лучше звоните Солу», а сценарий написал соавтор трилогии «Джон Уик» Дерек Колстад.

Главный герой картины — непримечательный и лишенный какого-либо веса в обществе Хатч Мэнселл. Он живет обычной жизнью, пока случайно не попадает в прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, персонаж Оденкёрка отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что это был брат могущественного гангстера, который теперь жаждет отомстить.

Премьера «Никто» запланирована на 25 февраля 2021 года.

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Источник: EW