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Сериал «Ванда/Вижн» выйдет на Disney+ 15 января

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Премьера «Ванды/Вижна», первого сериала по комиксам Marvel, снятого для Disney+, состоится 15 января. Об этом говорится в официальном Twitter Marvel Entertainment. 

Пока не известно, появится ли в день премьеры весь сезон или только первый из шести эпизодов. 

События сериала развернутся после финала четвертых «Мстителей». По сюжету Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) — молодожены, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так.

По словам создателей, шоу вдохновлено классическими ситкомами, поэтому первую серию снимали перед живой аудиторией. Другие подробности можно почитать здесь.

В будущем Disney+ выпустит другие сериалы по вселенной Marvel. Среди них — «Сокол и Зимний Солдат», «Локи» и «Женщина-Халк».

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