Чедвик Боузман номинирован на Gotham Awards за роль в «Ма Рейни: Мать блюза». Это его последний фильм

Стали известны номинанты на ежегодную премию Gotham Awards, которую присуждают кинокритики и киножурналисты за заслуги в области независимого кино.
В этом году жюри премии установило рекорд: все фильмы, которые попали в главную номинацию, были сняты женщинами. Среди них — «Первая корова» Келли Райхардт и «Земля кочевников» Хлои Чжао, получившая главный приз на 77-м Венецианском кинофестивале.
Также стоит отметить актерскую номинацию Чедвика Боузмана за роль в байопике «Ма Рейни: Мать блюза». Фильм Джорджа С. Вольфа — последний с участием звезды «Черной Пантеры». Боузман умер в августе от рака толстой кишки.
В число номинантов попала и российская драма «Дылда». Фильм Кантемира Балагова представлен в международной категории.
Полный список номинантов:
Лучший фильм
Лучший актер
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Джуд Лоу, «Гнездо»
- Джон Магаро, «Первая корова»
- Джесси Племонс, «Думаю, как всё закончить»
Лучшая актриса
- Николь Бахари, «Мисс Juneteenth»
- Джесси Бакли, «Думаю, как всё закончить»
- Юн Ё-джон, «Минари»
- Кэрри Кун, «Гнездо»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
Главный актерский прорыв
- Жасмин Бэтчелор, «Суррогат»
- Кингсли Бен-Адир, «Одна ночь в Майами»
- Сидни Фланиган, «Никогда, редко, иногда, всегда»
- Орион Ли, «Первая корова»
- Келли О’Салливан, «Святой Фрэнсис»
Главный прорыв среди режиссеров
- Чаннинг Годфри Пиплз, «Мисс Juneteenth»
- Рада Бланк, «40-летняя версия»
- Алекс Томпсон, «Святой Фрэнсис»
- Эндрю Паттерсон, «Бескрайняя ночь»
- Карло Мирабелла-Дэйвис, «Глотай»
Лучший сценарий
- Майк Маковски, «Образование»
- Джонатан Рэймонд и Келли Райхардт, «Первая корова»
- Рада Бланк, «40-летняя версия»
- Дэн Саллитт, «14»
- Эндрю Паттерсон и Крэйг В. Сэнгер, «Бескрайняя ночь»
Лучший международный фильм
Лучший документальный фильм
Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)
Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)
Победители будут объявлены 11 января.
Источник: Variety
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш