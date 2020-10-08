Чедвик Боузман номинирован на Gotham Awards за роль в «Ма Рейни: Мать блюза». Это его последний фильм

Стали известны номинанты на ежегодную премию Gotham Awards, которую присуждают кинокритики и киножурналисты за заслуги в области независимого кино.

В этом году жюри премии установило рекорд: все фильмы, которые попали в главную номинацию, были сняты женщинами. Среди них — «Первая корова» Келли Райхардт и «Земля кочевников» Хлои Чжао, получившая главный приз на 77-м Венецианском кинофестивале.

Также стоит отметить актерскую номинацию Чедвика Боузмана за роль в байопике «Ма Рейни: Мать блюза». Фильм Джорджа С. Вольфа — последний с участием звезды «Черной Пантеры». Боузман умер в августе от рака толстой кишки.

В число номинантов попала и российская драма «Дылда». Фильм Кантемира Балагова представлен в международной категории.

Полный список номинантов:

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Главный актерский прорыв

Главный прорыв среди режиссеров

Лучший сценарий

Лучший международный фильм

Лучший документальный фильм

Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)

Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)

Победители будут объявлены 11 января.