Романа Поланского лишили членства в совете премии «Сезар»

Французская киноакадемия внесла изменение в совет премии «Сезар», исключив нескольких членов, включая режиссера Романа Поланского. В общей сложности мест лишились 18 человек, входивших в состав из-за прошлых творческих заслуг.

Отныне совет премии будет состоять из 164 избранных членов — 82 мужчин и 82 женщин. Их избирают 4300 членов Академии из разных профессий, которые каждый год выбирают лауреатов самой престижной французской кинопремии.

Это первое серьезное решение, принятое Вероник Кайл, которая возглавила киноакадемию, после того как в феврале руководство премии в полном составе ушло в отставку на фоне скандала с Поланским. Последняя картина обвиненного в изнасиловании режиссера, «Офицер и шпион», получила 12 номинаций на «Сезар», что вызвало критику со стороны общественности.

Против Поланского неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году 44-летний режиссер был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что он накачал ее наркотиками, после чего принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем во Францию. Впоследствии с обвинениями выступили еще четыре женщины, включая актрису Шарлотту Льюис.

В ноябре 2019 года актриса Валентина Моннье рассказала французской газете Le Parisien, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. По ее словам, это произошло на лыжном курорте в Гштаде в Швейцарии, когда ей было 18 лет. Полански вновь оказался в центре скандала, но никаких действий в отношении постановщика принято не было.

Источник: Le Monde

Фото: Getty Images