Джейсон Момоа голодал и не мог оплатить счета после «Игры престолов»

В беседе с журналом InStyle звезда «Аквамена» Джейсон Момоа признался, что ему пришлось очень тяжело, после того как он закончил сниматься в «Игре престолов». На тот момент сериал еще не успел стать хитом, и Момоа несколько лет не мог получить роль и оплатить проживание жены и двух детей.

«Мы голодали после „Игры престолов“, — рассказал Момоа. — Я не мог найти работу. Это очень тяжело, когда у тебя есть дети, а ты полностью в долгах».

Ситуация значительно исправилась в 2016 году, когда Зак Снайдер взял Момоа на роль Аквамена в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости». В 2018-м он сыграл подводного супергероя в сольном проекте, который стал самым кассовым фильмом киновселенной DC, собрав 1,14 млрд долларов.

Вот что еще рассказал Момоа.

Актер был воспитан матерью-одиночкой в сельской Айове, но много времени проводил на Оаху, где он родился и где до сих пор живет его гавайский отец. «Я определенно продукт двух совершенно противоположных миров», — говорит Момоа.

Как единственный ребенок смешанной расы в начальной школе в Айове, Момоа был легкой мишенью для хулиганов, а позже местных спортсменов, которые не одобрили его увлечение искусством и скейтбордингом. «Меня много били, — вспоминает актер. — Просто за то, что немного отличался — это было ужасно».

Свою первую роль — в сериале «Спасатели Малибу» — Момоа получил случайно. Вместе с приятелями он пришел поглазеть на девчонок в купальниках, которые пробовались в проект, и в итоге получил роль. Так он решил стать актером.

Дома у Момоа можно найти рампу для скейтбординга ручной работы, домашнего осла по имени Фрейя, электрогитары, сделанные на заказ, и томагавки. «Я не большой поклонник огнестрельного оружия, так что мне нравится метать острые предметы», — признался актер.

Момоа очень любит розовый цвет. «Розовый — это просто красивый цвет, — считает Момоа. — И я довольно уверен в своей мужественности. Мне плевать, кто что думает».

Источник: InStyle

Фото: Getty Images