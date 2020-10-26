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Джейсон Момоа голодал и не мог оплатить счета после «Игры престолов»

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В беседе с журналом InStyle звезда «Аквамена» Джейсон Момоа признался, что ему пришлось очень тяжело, после того как он закончил сниматься в «Игре престолов». На тот момент сериал еще не успел стать хитом, и Момоа несколько лет не мог получить роль и оплатить проживание жены и двух детей.

«Мы голодали после „Игры престолов“, — рассказал Момоа. — Я не мог найти работу. Это очень тяжело, когда у тебя есть дети, а ты полностью в долгах».

Ситуация значительно исправилась в 2016 году, когда Зак Снайдер взял Момоа на роль Аквамена в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости». В 2018-м он сыграл подводного супергероя в сольном проекте, который стал самым кассовым фильмом киновселенной DC, собрав 1,14 млрд долларов.

Вот что еще рассказал Момоа.

  • Актер был воспитан матерью-одиночкой в сельской Айове, но много времени проводил на Оаху, где он родился и где до сих пор живет его гавайский отец. «Я определенно продукт двух совершенно противоположных миров», — говорит Момоа.
  • Как единственный ребенок смешанной расы в начальной школе в Айове, Момоа был легкой мишенью для хулиганов, а позже местных спортсменов, которые не одобрили его увлечение искусством и скейтбордингом. «Меня много били, — вспоминает актер. — Просто за то, что немного отличался — это было ужасно».
  • Свою первую роль — в сериале «Спасатели Малибу» — Момоа получил случайно. Вместе с приятелями он пришел поглазеть на девчонок в купальниках, которые пробовались в проект, и в итоге получил роль. Так он решил стать актером.
  • Дома у Момоа можно найти рампу для скейтбординга ручной работы, домашнего осла по имени Фрейя, электрогитары, сделанные на заказ, и томагавки. «Я не большой поклонник огнестрельного оружия, так что мне нравится метать острые предметы», — признался актер.
  • Момоа очень любит розовый цвет. «Розовый — это просто красивый цвет, — считает Момоа. — И я довольно уверен в своей мужественности. Мне плевать, кто что думает».

Источник: InStyle

Фото: Getty Images

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