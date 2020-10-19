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Исследование: Россиян объединила любовь к Джеку Воробью

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Яндекс нашел фильм, который должен понравиться большинству россиян. Им оказался «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». На втором месте в рейтинге — «Гарри Поттер и Тайная комната», а замыкает тройку лидеров детективный триллер Мартина Скорсезе «Остров проклятых».

Рейтинг рассчитывался на основе поисковых запросов и личных оценок пользователей и показывает, с какой вероятностью картина понравится конкретному зрителю. Например, одному человеку она может подходить на 90%, а другому — на 80%.

Вот как выглядит топ-10 фильмов, которые оценят если не все, то многие:

  1. «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
  2. «Гарри Поттер и Тайная комната»
  3. «Остров проклятых»
  4. «После. Глава 2»
  5. «Гарри Поттер и философский камень»
  6. «Гарри Поттер и узник Азкабана»
  7. «Большой куш»
  8. «Мстители: Война бесконечности»
  9. «1+1»
  10. «Мстители: Финал»

Кроме этого, Яндекс проанализировал самые популярные темы, актеров и фильмы, которыми зрители за последний год интересовались больше всего. Чаще люди искали фильмы о любви, Великой Отечественной войне и подростках.

Вот список наиболее популярных тем:

  1. Любовь
  2. Великая Отечественная война
  3. Подростки
  4. Зомби
  5. Война
  6. Космос
  7. Секс
  8. Вампиры
  9. Акулы
  10. Эпидемии

Согласно поисковым запросам, больше всего зрителей интересуют картины с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным. Из зарубежных актеров в запросах чаще всего встречаются Том Харди, Том Круз и Леонардо ДиКаприо. Фильмографии этих звезд искали чаще всего.

В список картин, про сюжет которых люди чаще всего спрашивали, вошли следующие фильмы:

  1. «Текст»
  2. «Паразиты»
  3. «Джокер»
  4. «Однажды в Голливуде»
  5. «Союз Спасения»
  6. «Холоп»
  7. «Лед 2»
  8. «Довод»
  9. «Дылда»
  10. «Облачный атлас»

Многие из названных фильмов прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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