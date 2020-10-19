Исследование: Россиян объединила любовь к Джеку Воробью

Яндекс нашел фильм, который должен понравиться большинству россиян. Им оказался «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». На втором месте в рейтинге — «Гарри Поттер и Тайная комната», а замыкает тройку лидеров детективный триллер Мартина Скорсезе «Остров проклятых».

Рейтинг рассчитывался на основе поисковых запросов и личных оценок пользователей и показывает, с какой вероятностью картина понравится конкретному зрителю. Например, одному человеку она может подходить на 90%, а другому — на 80%.

Вот как выглядит топ-10 фильмов, которые оценят если не все, то многие:

Кроме этого, Яндекс проанализировал самые популярные темы, актеров и фильмы, которыми зрители за последний год интересовались больше всего. Чаще люди искали фильмы о любви, Великой Отечественной войне и подростках.

Вот список наиболее популярных тем:

Любовь Великая Отечественная война Подростки Зомби Война Космос Секс Вампиры Акулы Эпидемии

Согласно поисковым запросам, больше всего зрителей интересуют картины с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным. Из зарубежных актеров в запросах чаще всего встречаются Том Харди, Том Круз и Леонардо ДиКаприо. Фильмографии этих звезд искали чаще всего.

В список картин, про сюжет которых люди чаще всего спрашивали, вошли следующие фильмы:

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