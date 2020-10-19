Исследование: Россиян объединила любовь к Джеку Воробью

Яндекс нашел фильм, который должен понравиться большинству россиян. Им оказался «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». На втором месте в рейтинге — «Гарри Поттер и Тайная комната», а замыкает тройку лидеров детективный триллер Мартина Скорсезе «Остров проклятых».
Рейтинг рассчитывался на основе поисковых запросов и личных оценок пользователей и показывает, с какой вероятностью картина понравится конкретному зрителю. Например, одному человеку она может подходить на 90%, а другому — на 80%.
Вот как выглядит топ-10 фильмов, которые оценят если не все, то многие:
- «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
- «Гарри Поттер и Тайная комната»
- «Остров проклятых»
- «После. Глава 2»
- «Гарри Поттер и философский камень»
- «Гарри Поттер и узник Азкабана»
- «Большой куш»
- «Мстители: Война бесконечности»
- «1+1»
- «Мстители: Финал»
Кроме этого, Яндекс проанализировал самые популярные темы, актеров и фильмы, которыми зрители за последний год интересовались больше всего. Чаще люди искали фильмы о любви, Великой Отечественной войне и подростках.
Вот список наиболее популярных тем:
- Любовь
- Великая Отечественная война
- Подростки
- Зомби
- Война
- Космос
- Секс
- Вампиры
- Акулы
- Эпидемии
Согласно поисковым запросам, больше всего зрителей интересуют картины с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным. Из зарубежных актеров в запросах чаще всего встречаются Том Харди, Том Круз и Леонардо ДиКаприо. Фильмографии этих звезд искали чаще всего.
В список картин, про сюжет которых люди чаще всего спрашивали, вошли следующие фильмы:
- «Текст»
- «Паразиты»
- «Джокер»
- «Однажды в Голливуде»
- «Союз Спасения»
- «Холоп»
- «Лед 2»
- «Довод»
- «Дылда»
- «Облачный атлас»
Многие из названных фильмов прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.
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