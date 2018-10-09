Стартовали съемки 13-го сезона «Доктора Кто». В продолжении будет меньше серий

Канал BBC объявил о начале съемочного процесса 13-го сезона сериала «Доктор Кто». В отличие от предыдущих сезонов, в продолжении будет не одиннадцать эпизодов, а восемь. До выхода нового сезона, дата премьеры которого пока не объявлена, свет увидит праздничный спецвыпуск «Революция далеков» (Revolution of the Daleks).

«В этот очень странный год команда „Доктора Кто“ сотворила чудеса, чтобы запустить производство сериала, — говорит шоураннер проекта Крис Чибнелл. — Мы очень рады вернуться к работе над сериалом. Учитывая сложность создания „Доктора Кто“ и новые строгие рабочие протоколы в условиях пандемии коронавируса, нам потребуется немного больше времени, чтобы снять каждый эпизод, а это означает, что в итоге, скорее всего, получится восемь эпизодов, а не обычные одиннадцать. Но будьте уверены, амбиции, юмор, веселье и страхи, которые вы ожидаете от „Доктора Кто“, по-прежнему останутся на своих местах. Для всех во всем мире это непростой период, но Доктор всегда готова принять вызов!»

«Мы рады вновь открыть ТАРДИС, смахнуть пыль со звуковой отвертки и снова начать съемки следующего сезона „Доктора Кто“, — добавил исполнительный продюсер ВВС Studios Мэтт Стривенс. — Великолепная производственная команда, съемочная группа и актеры сотворили чудеса, чтобы мы снова начали сниматься в эти сложные времена. Сезон будет как никогда веселым и насыщенным, с множеством сюрпризов».

Центральный персонаж британского фантастического сериала — инопланетянин-гуманоид, называющий себя Доктором, который путешествует через время и пространство в космическом корабле, снаружи выглядящем как полицейская будка 1950-х годов. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологий, истории и науки. Он путешествует вместе со своими компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая Землю от бесчисленных врагов.

В финале двенадцатого сезона Доктор осталась запертой в вечной тюрьме, а ее судьба неизвестна. Предстоящий спецвыпуск в первую очередь будет посвящен лучшим друзьям Доктора, которые пытаются жить в ее отсутствие. Вскоре они узнают о плане далеков, самых страшных врагов Доктора. Им предстоит найти способ каким-то образом спасти мир без Доктора.

12 сезонов «Доктора Кто» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD, где также эксклюзивно будет доступен 13-й сезон.

Источник: BBC