Находка дня: Кабинеты Уэса Андерсона, Дэвида Линча и других режиссеров в стиле их фильмов

Дизайнеры компании Budget Direct создали 3D-рендеры домашних кабинетов известных режиссеров, вдохновившись сценами из их фильмов. Так, рабочее пространство Уэса Андерсона отличается симметрией и разными безделушками, сестры Вачовски окружены неоном, а кабинет Дэвида Линча напоминает Черный Вигвам. Вот как авторы описывают выбор дизайна для каждого помещения.

Сестры Вачовски

«Лана и Лилли Вачовски добились успеха и помогли определить образ 1990-х со своим вторым фильмом „Матрица“. Фильм и его сиквелы используют эстетику киберпанка, которая стала забавной и культовой „просто потому, что, как оказалось, эпоха интернета на самом деле не выглядела так“. Что ж, если вы хотите кабинет в стиле Вачовски, офис Вачовски представляет собой крах всего. Обратите внимание на постиндустриальные приспособления, заброшенную офисную мебель 1980-х годов, переработанное дерево и вывески. Домашний офис „Матрица“ — это крутой сделай-сам-проект для вдохновения».

Уэс Андерсон

«С каждым фильмом Уэс Андерсон становится не столько режиссером, сколько дизайнером. Постановщик „Академии Рашмор“ — лучший архитектурный режиссер. Андерсон формирует пространство своих съемочных площадок с симметрией и плоской композицией, чтобы представить своих персонажей в мире, который является отчасти театральной сценой и отчасти миром грез экспрессионистов. Наш домашний офис Уэса Андерсона возвращает к эпохе „Семейки Тененбаум“. Мы объединили органические цвета и подобранный беспорядок с тщательно выстроенной мебелью. На задней стене написано: „Вот где я был“. В книгах и записях написано: „Вот кто я“. А старинный стол, нацеленный прямо на посетителей, говорит: „Похоже, я здесь, чтобы остаться“».

София Коппола

«Что касается интерьеров, София Коппола наиболее известна темным роскошным модернизмом гостиничных номеров в „Трудностях перевода“. Но от фильма к фильму Коппола разработала винтажный образ с мягким фокусом, наполненный пастельными тонами и любовью к изысканному шику. Конечно, собственный домашний офис Копполы бледный и смелый. „Моя квартира довольно спокойная и сдержанная, — говорит режиссер. — Мне нравится чистый белый фон, подчеркнутый массой розовых пионов“. Мы пошли в сторону профессиональной эстетики Копполы: винтажный туалетный столик, барочные изгибы и много нежно-голубого и золотого».

Пон Джун-хо

«Корейский режиссер Пон Джун-хо добился международной славы в 2019 году, когда „Паразиты“ стали первым неанглоязычным фильмом, получившим „Оскар“. Но просвещенные любители кино уже были знакомы с его работами, от классных сатирических „Воспоминаний об убийстве“ до научной фантастики с оттенком Кубрика „Сквозь снег“. Разнообразная фильмография Джун-хо не помешала ему выработать единый визуальный стиль. Стеклянный модернизм с намеком на дикую природу — это то, что нужно, с особым вниманием к источникам света: большие окна с естественным освещением, светящиеся ширмы и эффектная фурнитура. „Случайная“ геометрия и текстурированные поверхности добавляют немного класса».

Дэвид Линч

«Мы, конечно, точно знаем, как выглядит домашний офис Дэвида Линча благодаря ежедневным сводкам погоды от создателя „Твин Пикс“. И он действительно выглядит по-линчевски. Однако если вам нужно что-то с большим пространством и цветом, то вам лучше взять пример с его фильмов. Да, первые работы Линча были черно-белыми, а „Дюна“ пускай и цветной фильм, но была одержима черным. Однако начиная с „Синего бархата“ создатель фильма показал нам, как сделать основные цвета одинаково стильными и жуткими. Чтобы получить этот нереальный вид, начните с красной комнаты из „Твин Пикс“, добавьте немного американы 1950-х годов и запишите свое голосовое приветствие в обратном порядке».

Педро Альмодовар

«„Я хотел декорации в стиле поп-арта в пастельных тонах, — говорит испанский режиссер Педро Альмодовар о своем фильме 1988 года «Женщины на грани нервного срыва». — Если бы у меня были деньги и контакты, я бы попросил Дэвида Хокни разработать их“. Но за три десятилетия и 14 фильмов с тех пор эстетика Альмодовара стала принадлежать только ему самому. Элемент поп-арта все еще присутствует, но образ Альмодовара выглядит одновременно смуглым и гладким, грубым и доведенным до крайности изысканности. Дизайн интерьера в его последнем фильме „Боль и слава“ демонстрирует непревзойденную философию режиссера: если каждый элемент выделяется, ни один элемент не выделяется. Для домашнего офиса альмодоварианцев это означает, что объединяющий принцип — „все подходит“, если оно великолепно».

Жан-Пьер Жёне

«Миры Жан-Пьера Жёне — это не всегда те места, где вы хотели бы жить и работать. Но его фантастика „Город потерянных детей“ и постапокалиптическая странная комедия „Деликатесы“ столь же изобретательны, как и мрачны. С „Амели“ Жёне наконец-то заставил домовладельцев потянуться за малярными валиками. „Амели“ взяла мрачные визуальные мотивы, которые выделяли фильмы Жёне, сделала их прекрасными и применила их к Парижу, покрытому сепией. Чтобы спроектировать свой собственный домашний офис в стиле „Амели“, начните со строгой цветовой схемы рождественской елки для светильников и фурнитуры, а затем обыщите комиссионные магазины, Etsy и eBay, чтобы найти предметы, которые живут собственной жизнью».

Источник: BoredPanda