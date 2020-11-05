Милли Бобби Браун столкнется с драконом в фэнтези Netflix «Девица»

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун исполнит главную роль в фэнтези «Девица» (Damsel). Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя») поставит картину по сценарию Дэна Мазо («Гнев титанов»).

В центре сюжета — принцесса Элоди, которая думает, что выходит замуж за принца Генри. Однако вскоре она понимает, что свадьба — иллюзия, а на самом деле ее приносят в жертву дракону.

Браун также спродюсирует картину, которая разрабатывается для стрим-сервиса Netflix.

В ближайшем будущем зрители смогут увидеть Браун в четвертом сезоне «Очень странных дел» и триллере «Девочки, которыми я была».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images