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Майкл Бэй поставит экшен-триллер «Скорая помощь» с Джейком Джилленхолом в главной роли

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Майкл Бэй определился с новым режиссерским проектом — экшен-триллером «Скорая помощь» (Ambulance), основанным на одноименной датской картине 2005 года. Главную роль в фильме может исполнить Джейк Джилленхол, с которым сейчас идут переговоры. Параллельно Бэй собирает остальной актерский состав. Крис Федак написал сценарий.

Оригинал рассказывал о двух братьях, которые совершают грабеж, чтобы получить деньги на операцию для матери. Но план терпит неудачу, и полицейские блокируют автомобиль братьев — путь к бегству отрезан. Они решаются угнать санитарную машину, но в процессе погони обнаруживают, к своему немалому удивлению, что в машине умирающий пациент и молодой специалист больницы.

Подробности сюжета новой версии не раскрываются. Источники Deadline отмечают, что фильм является воплощением боевиков 1990-х, таких как «Скорость» и «Плохие парни».

У «Скорой помощи» пока нет прокатчика, но утверждается, что проектом заинтересовалась студия Universal, которая в ближайшее время заключит сделку.

Старт съемок картины запланирован на январь 2021-го.

Источник: Deadline

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