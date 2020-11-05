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Звезда «Терминатора 2» Роберт Патрик снимется в «Миротворце» — спин-оффе «Отряда самоубийц 2»

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К актерскому составу сериала «Миротворец», спин-оффа нового «Отряда самоубийц», присоединились Роберт Патрик («Терминатор 2»), Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Дженнифер Холлэнд («Американская история ужасов») и Крис Конрад («Патриот»). Все они появятся на экране вместе с Джоном Синой, который исполнит в проекте главную роль. Джеймс Ганн написал сценарий и поставит первый эпизод.

Миротворец (его настоящее имя — Кристофер Смит) — экстремист, который любит мир настолько, что готов ради него убивать. Однажды Смит выяснил, что его состояние — следствие психического расстройства, которое развилось после того, как он узнал, что его отец был начальником нацистского концлагеря. Миротворец верит, что призрак отца постоянно преследует его и критикует.

Подробности сюжета не раскрываются. Ожидается, что сериал расскажет предысторию Миротворца. Создатели описывают проект как приключенческую экшен-комедию, а сам Ганн обещает показать «актуальные проблемы современного мира». Режиссер также подтвердил, что «Миротворец» — часть общей киновселенной DC.

Брукc сыграет Леоту Адебайо, а Патрик возьмет на себя роль Огги Смита. Холлэнд вернется в роли Эмилии Харкорт, которую она сыграла в «Отряде самоубийц 2», в то время как Конрад появится в образе Эдриана Чейза — уличного мстителя Линчевателя.

Восьмисерийный проект разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max. Дата выхода пока не сообщается.

До сериала зрители смогут увидеть персонажа Сины в боевике «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого запланирована на 5 августа 2021-го.

Источник: THR

Фото: Getty Images

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