Тайка Вайтити снял рекламу для Соса-Cola. В ней решительный отец пытается доставить письмо Санте

В перерыве между крупными голливудскими проектами Тайка Вайтити нашел время для рекламного ролика Coca-Cola. Видео рассказывает об отце, который пытается доставить Санта-Клаусу письмо от дочери. Он преодолевает пустыни и опасные джунгли, добирается до Северного полюса и в итоге понимает: главное для дочки — чтобы отец был рядом с ней на Рождество.

В рекламе нет безумия в духе «Тор: Рагнарёк» или других проектов Вайтити, зато в избытке хватает доброты и трогательности.

Вайтити недавно закончил работу над спортивной лентой «Следующий гол — победный» и в ближайшее время приступит к съемкам блокбастера «Тор: Любовь и гром». Кроме этого, в рабочем графике режиссера есть фильм по «Звездным войнам», анимационные проекты по произведениям Роальда Даля и пилот сериала «Бандиты во времени».