В Twitter обвинили Малыша Йоду в геноциде лягушек. За него заступились сотрудники Lucasfilm

В эпизоде «Пассажир» сериала «Мандалорец» героям пришлось столкнуться с хищными ледяными пауками, но отдельных зрителей больше напугало поведение Малыша Йоды. На протяжении всей серии он активно пожирал яйца Леди-лягушки — потомство попутчицы Мандалорца, последний для нее шанс продолжить свой род. Его действия расстроили фанатов милого персонажа, а Кевин Смит даже сравнил ситуацию с геноцидом.

«Я пытаюсь объяснить своему ребенку, что Малыш Йода, поедающий эти яйца, — это не мило, а геноцид».

«Клянусь богом, если Малыш Йода съест еще одно яйцо этой милой лягушки, я сожгу весь свой мерч с Малышом Йодой».

«Им лучше сделать на следующей неделе сюжетный твист, что он защищал яйца, иначе я возненавижу Малыша Йоду, а тогда какой смысл смотреть сериал. Но заставлять меня ждать неделю, чтобы узнать, злой ли ребенок, довольно хреново».

«Решение заставить Малыша Йоду съесть яйца разумного существа, которое отчаянно пытается продолжить свой род после предполагаемого геноцида, — это сильно».

«Малыш Йода не был МИЛЫМ, когда ел яйца в последней серии. Что за херня?»

Однако нашлись и те, кому вся ситуация показалась откровенно смешной.

«Леди-лягушка: Надеюсь, мои дети вырастут и проживут счастливую жизнь. Малыш Йода после того, как съел ее яйца».

«Какая-то бедная женщина: Это последние яйца, которые я произведу в своей жизни. Малыш Йода:»

«Малыш Йода смотрит на яйца в контейнере».

«Что, по мнению Twitter, произойдет с Малышом Йодой после того, как они напишут о том, насколько неправильно, что он ел яйца».

В итоге в защиту эпизода выступил Фил Шостак, арт-менеджер Lucasfilm, автор иллюстрированных книг по «Звездным войнам». Он объяснил, что яйца в серии еще не оплодотворенные, и, следовательно, нет ничего страшного в том, что их ест Малыш Йода.

«Для протокола: в 10-й серии „Мандалорца“ ясно сказано, что яйца Леди-лягушки не оплодотворены, как и куриные яйца, которые нравятся многим из нас. Куры, очевидно, не являются разумными существами, и Дитя, который ест яйца, шокирует специально, для комедийного эффекта».

Споры вокруг серии не помешали сделать фигурку Funko Pop! с Малышом Йодой и контейнером с яйцами.

Подробнее десятый эпизод мы разбирали в отдельном материале.