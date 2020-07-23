Джордж Лукас хотел сделать Дарта Мола главным злодеем в трилогии сиквелов «Звездных войн»

Прежде чем продать «Звездные войны» Disney, Джордж Лукас работал над собственным продолжением оригинальной трилогии. Среди прочего главным злодеем сиквелов должен был стать Дарт Мол — ситх из «Скрытой угрозы». Вместе со своей ученицей, Дарт Талон, Мол должен был стать криминальным боссом далекой-предалекой галактики, с которым бы разбирались герои.

Информация об этом обнаружилась в книге о трилогии приквелов «Архивы „Звездных войн“: 1999—2005 годы» Пола Дункана. Согласно описанию Лукаса, пока Лея пыталась восстановить Республику, Люк искал и тренировал новых джедаев. После краха Империи штурмовики распространились по галактике, захватив отдельные планеты, а Мол прибрал к рукам деятельность преступного мира. В конечном счете Лея становится Верховным канцлером и наводит порядок в галактике.

В 2018 году стало известно, что в своей трилогии сиквелов Лукас планировал показать микробиотический мир, где живут существа под названием уиллы. Они контролируют вселенную и питаются Силой. Лукас хотел развить в продолжении идею с мидихлорианами, которую впервые представил в первом эпизоде. По задумке автора именно они делали существ чувствительными к Силе. Фанаты франшизы не приняли идею биологического происхождения джедайских способностей, и впоследствии мидихлорианы практически не упоминались.

Новая трилогия Лукаса так и не состоялась, и в итоге собственные продолжения выпустила Disney. Сиквелы разделили фанатов «Звездных войн». Одних не устроило направление, выбранное студией, тогда так других устроили развитие серии и окончание саги Скайуокеров.

Дарт Мол тем временем вернулся на экраны в мультсериале «Войны клонов», где пытался отомстить Оби-Вану Кеноби. В качестве криминального босса он появился в финале «Хана Соло».

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Источник: Polygon