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Хью Джекман и Райан Рейнольдс возобновили вражду для благотворительности

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Райан Рейнольдс опубликовал на своем YouTube-канале видео «Прощение», в котором вместе Хью Джекманом объявил о возобновлении их шуточной вражды. Но на этот раз ради благотворительности. Актеры вспомнили несколько случаев взаимных розыгрышей, а Рейнольдс извинился за то, что показал миру, насколько ужасен Джекман на самом деле. После этого они объяснили, что представляют разные благотворительные организации для сети розничных складов Sam’s Club.

Джекман поддерживает Laughing Man Coffee, которая способствует справедливым условиям труда для фермеров, выращивающих кофе, а Рейнольдс представляет фонд Sick Kids Foundation, оказывающий поддержку госпитализированным детям и их семьям. Хотя из видео складывается впечатление, что Джекман и Рейнольдс будут соревноваться за пожертвования, на самом деле обеим благотворительным организациям будет передана одинаковая сумма денег.

6 февраля 2019 года Джекман и Рейнольдс заключили перемирие и в качестве жеста доброй воли сделали рекламные ролики для компаний друг друга. Рейнольдс рассказал о Laughing Man Coffee Джекмана, а Джекман — о Aviation Gin Рейнольдса. Это, правда, не помешало им продолжить постоянно подшучивать друг над другом.

Разные шутки Джекмана и Рейнольдса:

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