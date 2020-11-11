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Райан Мёрфи показал постер 10-го сезона «Американской истории ужасов». С очень острыми зубами

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Создатель и шоураннер сериала-антологии «Американская история ужасов» Райан Мёрфи поделился в Instagram первым постером десятого сезона. На плакате изображен широко открытый женский рот с острыми зубами, которому на языке набивают татуировку «АИУ10» (AHS10). В остальном постер никак не намекает на сюжет продолжения.

«Американская история ужасов» — сериал-антология, основанный на различных хоррор-историях, от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.

Тема нового сезона «Американской истории ужасов» не раскрывается. В продолжении снимутся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок. Проект вернется на экраны в 2021 году, но точная дата премьеры пока не сообщается.

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