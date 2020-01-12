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HBO отказался от второго сезона «Чужака». Продолжение может выйти на другом канале или стриминге

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Второй сезон сериала «Чужак», основанного на романе Стивена Кинга, не выйдет на HBO. Канал не устроила история, придуманная сценаристом Ричардом Прайсом для продолжения, и в итоге было принято решение ограничиться одним сезоном. Теперь создатели «Чужака» — студия MRC — планируют выставить сериал на рынок и предлагают его разным каналам и стрим-сервисам.

По сюжету сериала в небольшом американском городке находят труп зверски убитого школьника. Все улики указывают на тренера Терри Мейтленда, добропорядочного с виду мужчину, который мало чем напоминает душегуба. И без того непростое дело отягощается новыми странными подробностями: если верить записям с камер наблюдения, то в момент убийства подозреваемый находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.

Продолжение, центральным персонажем которого должна стать Холли в исполнении Синтии Эриво, расширит вселенную оригинала, исследуя человеческую природу и необъяснимое ощущение всепроникающего страха.

«Чужак» пользовался популярностью среди пользователей HBO. Премьера привлекла 1,2 миллиона зрителей, а финальный эпизод посмотрело 2,2 миллиона зрителей, что на 83% (1 миллион человек) выше показателя первой серии. Это самый большой скачок по просмотрам среди всех проектов HBO. Девять эпизодов сериала посмотрело примерно 9 миллионов зрителей — лучший результат сериала HBO с 2016 года, когда вышел первый сезон «Мира Дикого Запада».

Сериал «Чужак» доступен в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Источник: Deadline

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