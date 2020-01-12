HBO отказался от второго сезона «Чужака». Продолжение может выйти на другом канале или стриминге

Второй сезон сериала «Чужак», основанного на романе Стивена Кинга, не выйдет на HBO. Канал не устроила история, придуманная сценаристом Ричардом Прайсом для продолжения, и в итоге было принято решение ограничиться одним сезоном. Теперь создатели «Чужака» — студия MRC — планируют выставить сериал на рынок и предлагают его разным каналам и стрим-сервисам.

По сюжету сериала в небольшом американском городке находят труп зверски убитого школьника. Все улики указывают на тренера Терри Мейтленда, добропорядочного с виду мужчину, который мало чем напоминает душегуба. И без того непростое дело отягощается новыми странными подробностями: если верить записям с камер наблюдения, то в момент убийства подозреваемый находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.



Продолжение, центральным персонажем которого должна стать Холли в исполнении Синтии Эриво, расширит вселенную оригинала, исследуя человеческую природу и необъяснимое ощущение всепроникающего страха.

«Чужак» пользовался популярностью среди пользователей HBO. Премьера привлекла 1,2 миллиона зрителей, а финальный эпизод посмотрело 2,2 миллиона зрителей, что на 83% (1 миллион человек) выше показателя первой серии. Это самый большой скачок по просмотрам среди всех проектов HBO. Девять эпизодов сериала посмотрело примерно 9 миллионов зрителей — лучший результат сериала HBO с 2016 года, когда вышел первый сезон «Мира Дикого Запада».

Сериал «Чужак» доступен в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

Источник: Deadline