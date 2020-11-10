Дуэйн Джонсон перезапустит «Царя скорпионов». Новый актер исполнит главную роль

Студия Universal начала работу над перезапуском фэнтези-боевика «Царь скорпионов» — спин-оффа «Мумии». Дуэйн Джонсон, сыгравший главную роль в картине 2002 года, спродюсирует новую версию вместе с Дэни Гарсиа. Джонатан Херман («Голос улиц») напишет сценарий проекта. Сейчас идут поиски актера и режиссера для перезапуска.

Царь скорпионов дебютировал в «Мумия возвращается» и впоследствии стал героем нескольких сольных проектов. В первом фильме его сыграл Джонсон, а в других частях эту роль исполнили Майкл Копон, Виктор Уэбстер и Зэк Макгоун.

Действие оригинального «Царя скорпионов» разворачивается в Древнем Египте, задолго до строительства пирамид. Могущественный воин Мемнон решил поработить все народы, живущие в пустыне. Со своей многочисленной армией Мемнон выигрывает одно сражение за другим, пока не остается только горстка непокоренных народов, которые еще противостоят власти Мемнона.

Немногие оставшиеся племена нанимают воина-акадца Метаеса — человека, убивающего за деньги, чтобы тот убил провидца Мемнона. Оказавшись во вражеском лагере, Метаес, к своему удивлению, обнаруживает, что ясновидец — это красивая молодая женщина Кассандра. Он оставляет ее в живых и берет с собой в пустыню, чтобы выманить Мемнона из его города-крепости Гоморры.

«Царь скорпионов» показал в прокате неплохой результат и собрал 164 млн долларов при бюджете в 60 млн долларов.

Источник: Deadline