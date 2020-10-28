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Трейлер второго сезона «Пенниуорта»: Новое начало и гражданская война

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«Мы начинаем все сначала», — заявляет Альфред в трейлере второго сезона приключенческого сериала «Пенниуорт». В продолжении ситуация в Лондоне 1960-х становится еще сложнее, и молодому Альфреду Пенниуорту с приятелями придется с новыми силами бороться за безопасность на улицах родного города.

Сериал рассказывает историю молодого Альфреда Пенниуорта за много лет до того, как он стал дворецким в поместье Уэйнов. В 1960-е он был милым на вид юношей, обладателем хороших манер и острого языка. При взгляде на него никто бы и не подумал, что перед ним бывший боец британского спецназа, тренированный убийца. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред открыл в Лондоне частное охранное агентство, где впервые встретил миллионера Томаса Уэйна, отца Брюса. Но у Альфреда хватает проблем здесь и сейчас, и он не задумывается, как это знакомство изменит его жизнь в будущем.

«Пенниуорт» вернется на экраны 13 декабря. В России продолжение будет доступно эксклюзивно на КиноПоиск HD, где прямо сейчас можно посмотреть первый сезон сериала.

Подробнее о сериале

Чтобы не пропустить дату премьеры продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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