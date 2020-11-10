Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

Мадс Миккельсен может сыграть Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей» вместо Джонни Деппа, покинувшего проект на прошлой неделе. Об этом сообщили несколько авторитетных изданий, включая Deadline и Variety.

Согласно источникам, актер находится на ранней стадии переговоров с Warner Bros. Студия рассматривает нескольких кандидатов, но Миккельсен — личный фаворит режиссера Дэвида Йейтса.

О своем уходе из франшизы Депп объявил 6 ноября, спустя несколько дней после завершения суда с таблоидом The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал, в котором утверждалось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Суд отклонил его иск. По словам Деппа, он оставил роль по просьбе студии.

Несмотря на то, что Депп успел сняться всего в одной сцене, Warner заплатит ему полный гонорар в виде восьмизначной суммы. В Голливуде существует практика «плати или играй», по которой актер получает компенсацию, даже если фильм снимают без его участия. Для этого он должен не нарушить ряд условий, прописанных в контракте.

Съемки «Фантастических тварей 3» уже стартовали. Фильм выйдет в прокат 15 июля 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

Фото: Getty Images