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Появились новые кадры из «Ванды/Вижна». Шоу снимали c живой аудиторией как классические ситкомы

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На Entertainment Weekly вышел материал, посвященный «Ванде/Вижну» — первому сериалу во вселенной Marvel, который выйдет на Disney+. 

События шоу развернутся после финала четвертых «Мстителей». По сюжету Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) — молодожены, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так. 

Также EW представило обложку с главными героями и новые кадры:

А вот что рассказали о сериале сами создатели:

  • «Ванда/Вижн» вдохновлен классическими ситкомами XX века, поэтому первую серию снимали перед живой аудиторией. Все, кто присутствовал на площадке, подписывали документы о неразглашении.
  • Для максимальной аутентичности съемочная группа носила одежду в стиле 1950-х, а операторы использовали старые линзы, чтобы визуальный ряд сериала напоминал старое телевидение.
  • Главная сценаристка сериала Жаклин Шеффер описывает его как любовное письмо золотому веку телевидения: «Мы отдаем дань уважения этим невероятным шоу и людям, которые работали до нас, но в то же время пытаемся открыть новые территории».
  • Кроме того, Шеффер записалась в киношколу, где много узнала о стилистике классических ситкомов, а также консультировалась со звездой «Шоу Дика Ван Дайка», в честь которого назван сериал.
  • «Ванду/Вижна» частично сняли на ранчо Warner Bros., расположенном в пригороде Лос-Анджелеса. Там же снимались классические ситкомы вроде «Отец знает лучше», «Семьи Партридж» и «Моя жена приворожила».
  • По словам Беттани и Олсен, подготовка к съемкам напоминала репетицию театральной пьесы. Поначалу живая аудитория «пугала их больше, чем любой суперзлодей в Marvel», но в итоге актеры привыкли и стали получать удовольствие от работы.
  • Олсен призналась, что сериал помог ей побольше узнать о прошлом Ванды и ее способностях к телекинезу: «Вы можете сосредоточиться на ней, а не на том, что она испытывает в сюжетных линиях других героев».
  • Тейона Паррис играет взрослую Монику Рамбо. Это дочь Марии, подруги Кэрол Денверс. Героиня появлялась в «Капитане Марвел», где ее играла Акира Акраб. Как Рамбо связана с событиями «Ванды/Вижна», сценаристы не рассказали. 
  • Кевин Файги напомнил, что «Ванда/Вижн» будет напрямую связан с фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», в котором героиня Олсен сыграет ключевую роль.

В сериале будет шесть часовых серий. Премьера «Ванды/Вижна» состоится этой зимой, но точной даты пока нет.

Источник: EW

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