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Мерч дня: Фигурки героев еще не вышедшей «Дюны» Дени Вильнёва

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«Дюна» Дени Вильнёва увидит свет только в сентябре 2021 года, но фанаты уже могут получить себе фигурки с персонажами фильма. В первой волне игрушек от McFarlane Toys представлены Пол Атрейдес, леди Джессика, Дункан Айдахо и Стилгар. Если купить все четыре, то можно собрать Глоссу Раббан. Отдельно представлена фигурка барона Харконнена — редкая возможность посмотреть, как будет выглядеть злодей в исполнении Стеллана Скарсгарда.

Пол Атрейдес
Леди Джессика
Дункан Айдахо
Стилгар
Глоссу Раббан
Барон Харконнен
Барон Харконнен
Барон Харконнен
Барон Харконнен

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Главный герой — Пол (Тимоти Шаламе), наследник Дома Атрейдес. Он встречает фременов, представителей вольного народа, которые считают его своим мессией.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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