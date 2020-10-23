Мерч дня: Фигурки героев еще не вышедшей «Дюны» Дени Вильнёва

«Дюна» Дени Вильнёва увидит свет только в сентябре 2021 года, но фанаты уже могут получить себе фигурки с персонажами фильма. В первой волне игрушек от McFarlane Toys представлены Пол Атрейдес, леди Джессика, Дункан Айдахо и Стилгар. Если купить все четыре, то можно собрать Глоссу Раббан. Отдельно представлена фигурка барона Харконнена — редкая возможность посмотреть, как будет выглядеть злодей в исполнении Стеллана Скарсгарда.

Пол Атрейдес Леди Джессика Дункан Айдахо Стилгар Глоссу Раббан Барон Харконнен Барон Харконнен Барон Харконнен Барон Харконнен

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Главный герой — Пол (Тимоти Шаламе), наследник Дома Атрейдес. Он встречает фременов, представителей вольного народа, которые считают его своим мессией.