«Еще по одной» Томаса Винтерберга номинирован на четыре премии Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия объявила номинантов награды 2020 года. Лидерами по количеству номинаций стали картины «Еще по одной», «Тело Христово» и «Мартин Иден». Все они представлены в четырех основных категориях, включая «Лучший европейский фильм».

Номинации распределись следующим образом:

Лучший европейский фильм

Лучшая европейская документалка

Лучший европейский режиссер

Лучшая европейская актриса

Лучший европейский актер

Лучший европейский сценарист

Церемония награждения пройдет онлайн с 8 по 12 декабря.

Источник: Deadline