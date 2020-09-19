«Еще по одной» Томаса Винтерберга номинирован на четыре премии Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия объявила номинантов награды 2020 года. Лидерами по количеству номинаций стали картины «Еще по одной», «Тело Христово» и «Мартин Иден». Все они представлены в четырех основных категориях, включая «Лучший европейский фильм».
Номинации распределись следующим образом:
Лучший европейский фильм
Лучшая европейская документалка
Лучший европейский режиссер
- Томас Винтерберг, «Еще по одной»
- Ян Комаса, «Тело Христово»
- Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»
- Агнешка Холланд, «Шарлатан»
- Франсуа Озон, «Лето’85»
- Мария Сёдаль, «Надежда»
Лучшая европейская актриса
- Паула Бер, «Ундина»
- Наталия Бережная, «ДАУ. Наташа»
- Андреа Брайн Ховиг, «Надежда»
- Эни Даль Торп, «Чартер»
- Нина Хосс, «Сестренка»
- Марта Ниэто, «Мать»
Лучший европейский актер
- Бартош Беленя, «Тело Христово»
- Горан Богдан, «Отец»
- Элио Джермано, «Я хотел спрятаться»
- Лука Маринелли, «Мартин Иден»
- Мадс Миккельсен, «Еще по одной»
- Вигго Мортенсен, «Падение»
Лучший европейский сценарист
- Мартин Бенке и Бурхан Курбани, «Берлин, Александерплац»
- Коста-Гаврас, «Грекзит»
- Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, «Плохие сказки»
- Маурицио Брауччи и Пьетро Марчелло, «Мартин Иден»
- Матеуш Пацевич, «Тело Христово»
- Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной»
Церемония награждения пройдет онлайн с 8 по 12 декабря.
Источник: Deadline
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш