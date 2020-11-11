Думаете, что разбираетесь в кино? Проверьте свои знания о любимых фильмах, сериалах и актерах в нашем КиноКвизе!

Какой фильм был номинирован на рекордное количество «Оскаров»? Кто появлялся в камео в сериале «Друзья»? И правда ли, что Киану Ривз производит мотоциклы? На YouTube-канале КиноПоиска теперь есть онлайн-киноквиз, в который можно играть и с друзьями (офлайн или удаленно), и одному (если вы интроверт или просто скучаете). Смотрите, отвечайте на вопросы и делитесь результатами в комментариях.