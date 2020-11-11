Думаете, что разбираетесь в кино? Проверьте свои знания о любимых фильмах, сериалах и актерах в нашем КиноКвизе!

Какой фильм был номинирован на рекордное количество «Оскаров»? Кто появлялся в камео в сериале «Друзья»? И правда ли, что Киану Ривз производит мотоциклы? На YouTube-канале КиноПоиска теперь есть онлайн-киноквиз, в который можно играть и с друзьями (офлайн или удаленно), и одному (если вы интроверт или просто скучаете). Смотрите, отвечайте на вопросы и делитесь результатами в комментариях.
Как играть?
- КиноКвиз воспроизводится автоматически, вы всегда можете остановить видео, перемотать или поставить на паузу и вернуться позже.
- Запоминайте или записывайте ваши ответы и баллы. Писать ответы в комментарии не нужно.
- Мы сыграем 7 туров. Вопросы могут быть текстовыми, музыкальными или визуальными. Они будут появляться на экране, а ведущий будет их озвучивать. У вас будет время для обдумывания вопроса, а затем мы перейдём к следующему.
- В конце каждого тура мы кратко повторим вопросы ещё раз и дадим время на обдумывание всего тура. За каждый правильный ответ вы получите один балл. За неправильный — ноль.
В видео мы спрятали промокод для новых подписчиков. Активируйте его здесь.