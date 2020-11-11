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Думаете, что разбираетесь в кино? Проверьте свои знания о любимых фильмах, сериалах и актерах в нашем КиноКвизе!

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Какой фильм был номинирован на рекордное количество «Оскаров»? Кто появлялся в камео в сериале «Друзья»? И правда ли, что Киану Ривз производит мотоциклы? На YouTube-канале КиноПоиска теперь есть онлайн-киноквиз, в который можно играть и с друзьями (офлайн или удаленно), и одному (если вы интроверт или просто скучаете). Смотрите, отвечайте на вопросы и делитесь результатами в комментариях.

Как играть?

  • КиноКвиз воспроизводится автоматически, вы всегда можете остановить видео, перемотать или поставить на паузу и вернуться позже.
  • Запоминайте или записывайте ваши ответы и баллы. Писать ответы в комментарии не нужно.
  • Мы сыграем 7 туров. Вопросы могут быть текстовыми, музыкальными или визуальными. Они будут появляться на экране, а ведущий будет их озвучивать. У вас будет время для обдумывания вопроса, а затем мы перейдём к следующему.
  • В конце каждого тура мы кратко повторим вопросы ещё раз и дадим время на обдумывание всего тура. За каждый правильный ответ вы получите один балл. За неправильный — ноль.

В видео мы спрятали промокод для новых подписчиков. Активируйте его здесь.

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