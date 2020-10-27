Что происходит в прокате: В Европе все закрывается, в Штатах лидируют «Кровные узы», в России — «Ведьмы»

«Кровные узы» с Кевином Костнером возглавили американский прокат

Прошедший уик-энд в американском кинопрокате был из тех редких случаев, когда низкие цифры кассовых сборов объяснялись не только эпидемией. В США все последние дни следили за крупнейшим медиашоу этого года с участием Джо Байдена и Дональда Трампа, так что кино не особенно и требовалось. В этой обстановке первое место в таблице бокс-офиса досталось триллеру «Кровные узы» с Кевином Костнером и Дайан Лэйн — он получил 4,1 млн долларов. Этот фильм о немолодой паре, пытающейся спасти внука, мало похож на типичного лидера проката, что не раз уже случалось за время эпидемии.

Компании Focus Features, которая занимается нишевым кино в составе Universal (именно она выпустила «Кровные узы»), помогла нештатная ситуация. Фильмы Focus Features вторую неделю подряд лидируют в прокате — в прошлые выходные первенствовал фильм ужасов «Давай поиграем». В свой первый уик-энд, включавший Хеллоуин, хоррор собрал 3,15 млн долларов, а в прошлый — 1,7 миллиона.

«Чудо-женщина: 1984» — единственный оставшийся тентпол 2020 года

Продолжаются переносы голливудских релизов. Очередной жертвой коронавирусной инфекции стали рождественские планы американских дистрибьюторов. Экшен-комедия «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом лишилась прокатной даты: в расписании фильм стоял на 11 декабря, новой даты пока нет. То же самое произошло со «Смертью на Ниле». Второй фильм Кеннета Браны об Эркюле Пуаро (после успешного «Убийства в Восточном экспрессе») изначально планировали выпустить еще в конце прошлого года, но его перенесли на октябрь 2020-го, чтобы не конкурировать с девятым эпизодом «Звездных войн» — «Скайуокер. Восход». После невысоких сборов «Довода» в США «Смерть на Ниле» передвинули на декабрь. Теперь же единственным потенциальным хитом рождественского проката-2020 остается «Чудо-женщина: 1984». Ее релиз запланирован на 23 декабря 2020 года, и о переносе пока ничего не известно.

Американские кинокомпании отчитываются об убытках

Международная сеть AMC, лидер американского рынка кинотеатров, сообщает о падении доходов в 91% в третьем квартале 2020 года — 119 млн долларов вместо 1,3 миллиарда. Зато четвертая по размеру сеть кинотеатров в США, Marcus Theaters (отчеты о занимающих второе и третье места Regal и Cinemark не поступали), чувствует себя чуть лучше (ее доходы упали с 211 миллионов до 33,6 миллиона), поскольку владеет более чем половиной из тысячи кинотеатров под своим управлением. AMC же арендует землю, на которой стоят ее залы. Генеральный директор Грегори Маркус, чья семья владеет компанией уже 85 лет, уверен, что кинотеатры переживут нынешний кризис, как однажды пережили появление телевидения. Но аналитики считают, что число кинотеатров по итогам эпидемии в любом случае снизится. Сейчас же в Северной Америке действует около 41 тысячи экранов.

Еще одна цифра пришла от IMAX: в третьем квартале компания получила 37 миллионов прибыли против 86 миллионов за тот же период в 2019 году. Правда, доходы IMAX выросли по сравнению со вторым кварталом этого года — благодаря возобновлению проката в странах Азии.

В Европе повторно закрывают кинотеатры

Почти две недели назад новые локдауны были введены в крупнейших странах Евросоюза — Германии и Франции. О жестких мерах, включающих закрытие кинотеатров, руководители этих государств Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон сообщили в один день, 28 октября. Еще до того кинозалы прекратили работу в Италии. Сейчас кинопрокат прекращен в Великобритании, Австрии, Бельгии, Польше, Чехии, Нидерландах, Греции, Литве, Словакии и Словении. В локдауне находятся отдельные регионы Дании и Испании.

На этом новостном фоне Международный союз кинотеатров (UNIC) — организация, объединяющая кинотеатры 38 европейских стран — обратилась к правительствам региона. Представители союза считают, что сейчас кинозалы испытывают крупнейшие трудности в своей истории и заслуживают государственной поддержки.

Россия — крупнейший рынок «Ведьм» Земекиса

Таким образом, Россия осталась единственным функционирующим крупным рынком кинопроката в Европе. Именно здесь больше всего заработали «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй. Фильм Роберта Земекиса в США и некоторых других странах вышел сразу онлайн, а в России смог заработать уже 255 млн рублей за полторы недели проката. Во вторые выходные «Ведьмы» уверенно опередили всех конкурентов, включая три российские премьеры. «Подольские курсанты» — на втором месте в рейтинге бокс-офиса (38 млн рублей за уик-энд). У фильма неплохие отзывы, но он собрал меньше прогнозов — вероятно, в России наблюдается некоторый переизбыток военного кино, а в год тревожных новостей зрителям хочется чего-то повеселее.

Триллер «Кольская сверхглубокая» заработал за выходные 19 млн рублей и оказался на четвертом месте, уступив «Дедушке нелегкого поведения». Эта комедия с Робертом Де Ниро — огромный успех компании «Пионер»: фильм получил в российском прокате 170 млн рублей, и это очень много для дистрибьютора, который специализируется на арт-кино и независимых фильмах.