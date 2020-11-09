Режиссер Дэвид Ф. Сандберг потроллил Илона Маска текилой «Шазам!»

6 ноября в продаже появилась Tesla Tequila — официальная текила компании Илона Маска. Напиток продавался в бутылке 0,75 литра в форме молнии по цене 250 долларов за штуку. Через несколько дней собственную версию текилы представил Дэвид Ф. Сандберг, режиссер «Шазама!». Встречайте: Shazam! Tequila. Она «превратит мальчика в мужчину», как обещает слоган.

Сандберг, разумеется, не намерен выпускать свою текилу и таким образом решил просто подшутить над новым товаром Маска под брендом Tesla.

1 апреля 2018 года Маск заявил в Twitter, что Tesla намерена выпустить собственную текилу. Тогда его слова приняли за шутку, но в итоге она появилась в официальном магазине компании. Несмотря на цену и ограничение в две бутылки на покупателя, вся текила была моментально распродана.

Фото: Tesla

Последние месяцы Сандберг провел в изоляции из-за пандемии коронавируса. В карантине режиссер успел снять две хоррор-короткометражки — «Здесь кто-то есть» и Shadowed. Параллельно он продолжает разрабатывать сиквел «Шазама!», который ожидается в кинотеатрах 4 ноября 2022 года.